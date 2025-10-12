"Het levert niets op": Deze vier (!) wijzigingen in basiself nodig na duel tegen Noord-Macedonië

Na de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië is er vanuit verschillende hoeken kritiek geuit op het spelverloop en individuele prestaties. Justien Odeurs analyseerde het duel in Het Belang van Limburg en gaf daarbij meerdere concrete suggesties voor de komende interland.

Volgens Odeurs bood de wedstrijd tegen Noord-Macedonië weinig perspectief. Eén Rode Duivel kreeg er alvast van langs van haar. “Doku was tegen Noord-Macedonië overal en tegelijk nergens”, waarmee ze de ongerichte acties van de flankaanvaller benoemt.

Ondanks zijn dribbels en technische bewegingen, ontbrak het volgens haar aan rendement. “Geweldige acties, maar zonder goede laatste pass of afwerking levert het niets op. Ofwel miste hij het overzicht, ofwel dook er niemand op het juiste moment op aan de tweede paal.”

Wijzigingen tegen Wales

Odeurs kijkt ondanks het vorige resultaat met vertrouwen uit naar het duel tegen Wales. Ze verwacht meer ruimte op het veld. “In vergelijking met Noord-Macedonië gaan we daar veel meer ruimte krijgen”, wat volgens haar kansen biedt voor de flankaanvallers.

Over mogelijke wijzigingen in de basiself heeft ze wel wat ideetjes. “Het zal me benieuwen of Garcia nu veel gaat veranderen. “Fofana in plaats van Saelemaekers, Openda of Batshuayi voor Trossard en Lukebakio voor Doku.”

Behoud van defensieve structuur

Hoewel Odeurs openstaat voor aanvallende wissels, pleit ze voor continuïteit in de defensie. “De verdediging en de tandem Vanaken - De Bruyne zou ik wel behouden.” Daarmee benadrukt ze het belang van stabiliteit op het middenveld en achterin, ondanks de kritiek op andere linies.

Voor de positie van Raskin noemt Odeurs twee alternatieven. “In plaats van Raskin zou ik dinsdag misschien wel durven kiezen voor de kracht van Onana of de ervaring van Witsel. In beide gevallen heb je dan ook een extra wapen op stilstaande fases.”