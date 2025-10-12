Vertrek Pocognoli ook slecht nieuws voor bepaalde Union-spelers?

Sébastien Pocognoli heeft officieel de overstap gemaakt van Union Saint-Gilloise naar AS Monaco in de Franse Ligue 1. Voor Union is het een gevoelig verlies, aangezien de Belgische coach vorig seizoen de club naar het kampioenschap leidde.

Voor Pocognoli zelf was de kans in Monaco echter te mooi om te laten liggen. Volgens voetbalanalist Nordin Jbari is het vertrek een groot gemis voor de Brusselse club. “Ik ben verrast door het tijdstip. Pocognoli houdt ervan om projecten volledig af te maken, maar ik begrijp ook dat Monaco snel een coach nodig had. Dit is een ambitieus project: ze staan dicht bij de top drie in de Ligue 1 en spelen in de Champions League", aldus Jbari bij RTBF.

Het is voor het eerst sinds zijn terugkeer in de Pro League dat Union halverwege het seizoen van coach wisselt. “Voor Union is het zwaar. Ze verliezen een uitstekende trainer die echt iets heeft betekend voor de club. Normaal werkt Union rustig, maar nu moeten ze plots in de overdrive gaan", legt Jbari uit.

Voor bijvoorbeeld Ait El Hadj kan het vertrek een domper betekenen

De spelersgroep kan eveneens last hebben van de overgang. “Spelers zoals Anouar Ait El Hadj bloeiden op onder Pocognoli. Het vertrek van het stafteam kan voor hen een moeilijke periode betekenen", aldus Jbari.

Voor Pocognoli zelf biedt de stap naar Monaco nieuwe uitdagingen en kansen. De club uit het prinsdom biedt een hoger niveau competitie, een plek in de Champions League en de mogelijkheid om zich verder te profileren op internationaal vlak.





Union Saint-Gilloise staat nu voor een moeilijke opgave: een nieuwe coach vinden die de lijn van Pocognoli kan voortzetten en tegelijkertijd de ploeg bij de top van de Pro League kan houden.