Opgelet: 'Italiaanse topclub wil komen shoppen bij het Bayern van Kompany'

Raphaël Guerreiro behoort tot de spelers die Vincent Kompany in het begin van het seizoen weinig als basisspeler heeft gebruikt. De linksachter zou de Duitse club al deze winter kunnen verlaten.

De Portugese international heeft weliswaar deelgenomen aan zeven van de tien mogelijke wedstrijden voor Bayern München, maar deed dat slechts twee keer als basisspeler. De rest van de tijd kwam hij vaak pas laat in de wedstrijd in het veld.

Juventus wil komen shoppen bij Bayern München voor Raphaël Guerreiro

Als hij meer speeltijd wil krijgen, zou een vertrek deze winter een oplossing kunnen zijn. Volgens TuttoMercatoWeb zou hij de interesse van Juventus wekken.

De Italiaanse club wil zich versterken op de verdedigende flanken. Aan de linkerkant zou de naam van Raphaël Guerreiro aangestipt zijn door het Turijnse bestuur.

Raphaël Guerreiro binnenkort einde contract

De vleugelverdediger ligt momenteel tot juni 2026 onder contract bij Bayern. Als hij niet verlengt, zou een vertrek deze winter de Duitse club goed uitkomen, omdat ze zo zouden voorkomen dat hij komende zomer gratis vertrekt.

Zijn marktwaarde wordt geschat op 8 miljoen euro volgens Transfermarkt. Het blijft afwachten hoeveel de Oude Dame bereid is op tafel te leggen. En het is te hopen dat Vincent Kompany hem daarna dan niet mist ...