Opgelet: 'Italiaanse topclub wil komen shoppen bij het Bayern van Kompany'

Opgelet: 'Italiaanse topclub wil komen shoppen bij het Bayern van Kompany'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Raphaël Guerreiro behoort tot de spelers die Vincent Kompany in het begin van het seizoen weinig als basisspeler heeft gebruikt. De linksachter zou de Duitse club al deze winter kunnen verlaten.

De Portugese international heeft weliswaar deelgenomen aan zeven van de tien mogelijke wedstrijden voor Bayern München, maar deed dat slechts twee keer als basisspeler. De rest van de tijd kwam hij vaak pas laat in de wedstrijd in het veld.

Juventus wil komen shoppen bij Bayern München voor Raphaël Guerreiro

Als hij meer speeltijd wil krijgen, zou een vertrek deze winter een oplossing kunnen zijn. Volgens TuttoMercatoWeb zou hij de interesse van Juventus wekken.

De Italiaanse club wil zich versterken op de verdedigende flanken. Aan de linkerkant zou de naam van Raphaël Guerreiro aangestipt zijn door het Turijnse bestuur.

Raphaël Guerreiro binnenkort einde contract

De vleugelverdediger ligt momenteel tot juni 2026 onder contract bij Bayern. Als hij niet verlengt, zou een vertrek deze winter de Duitse club goed uitkomen, omdat ze zo zouden voorkomen dat hij komende zomer gratis vertrekt.

Zijn marktwaarde wordt geschat op 8 miljoen euro volgens Transfermarkt. Het blijft afwachten hoeveel de Oude Dame bereid is op tafel te leggen. En het is te hopen dat Vincent Kompany hem daarna dan niet mist ...

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Juventus
Bayern München
Vincent Kompany
Raphaël Guerreiro

Meer nieuws

Zeer gemengde reacties op aanstelling David Hubert: "Beschamend om dat te doen"

Zeer gemengde reacties op aanstelling David Hubert: "Beschamend om dat te doen"

17:00
Drama voor Hayen: 'Zomeraanwinst Club Brugge komt dit jaar niet meer in actie'

Drama voor Hayen: 'Zomeraanwinst Club Brugge komt dit jaar niet meer in actie'

16:30
1
Ex-speler Mechelen, Zulte Waregem, Lierse en Lommel bij debuut naar WK: "Rode Duivels al lang niet in hoofd"

Ex-speler Mechelen, Zulte Waregem, Lierse en Lommel bij debuut naar WK: "Rode Duivels al lang niet in hoofd"

16:00
Einde carrière Radja Nainggolan in zicht? De speler geeft een duidelijk antwoord

Einde carrière Radja Nainggolan in zicht? De speler geeft een duidelijk antwoord

16:15
1
Rode Duivels-icoon Philippe Albert geeft aan wie voor hem moet starten in de spits

Rode Duivels-icoon Philippe Albert geeft aan wie voor hem moet starten in de spits

15:30
🎥 FC De Kampioenen als inspiratiebron voor Rode Duivels: "Abominabel, vooral achteraan" De derde helft

🎥 FC De Kampioenen als inspiratiebron voor Rode Duivels: "Abominabel, vooral achteraan"

15:00
1
"Verrast en ontgoocheld": OH Leuven doet plan voor de toekomst uit de doeken

"Verrast en ontgoocheld": OH Leuven doet plan voor de toekomst uit de doeken

14:40
9
Licht aan het einde van de tunnel? Antwerp-speler komt met hoopgevend bericht na horrorblessure

Licht aan het einde van de tunnel? Antwerp-speler komt met hoopgevend bericht na horrorblessure

14:20
3
Succes is ook een tegenslag: Anderlecht en Charleroi nog een week langer zonder spelers

Succes is ook een tegenslag: Anderlecht en Charleroi nog een week langer zonder spelers

14:00
1
Zulte Waregem speelt pion kwijt aan Club Brugge, maar vindt opvolger bij ... Anderlecht

Zulte Waregem speelt pion kwijt aan Club Brugge, maar vindt opvolger bij ... Anderlecht

13:45
Officieel: Union SG heeft opvolger van Pocognoli beet

Officieel: Union SG heeft opvolger van Pocognoli beet

13:30
4
Verschillende wijzigingen in de definitieve selectie van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd naar Wales

Verschillende wijzigingen in de definitieve selectie van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd naar Wales

13:00
🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League

🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League

12:41
33
Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies

Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies

12:20
1
"Ik heb Debast alles geleerd" en "Doku kan iemand dribbelen in een telefoonhokje"

"Ik heb Debast alles geleerd" en "Doku kan iemand dribbelen in een telefoonhokje"

12:00
1
De Duivels moeten vooral op deze speler letten, de Welshe De Bruyne die terugkeert uit de hel

De Duivels moeten vooral op deze speler letten, de Welshe De Bruyne die terugkeert uit de hel

11:40
1
Radja Nainggolan heeft er nog geen genoeg van en reageert op roddels die hem achtervolgen

Radja Nainggolan heeft er nog geen genoeg van en reageert op roddels die hem achtervolgen

11:20
Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

11:00
LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

10:15
Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

10:30
2
Fabio Capello doet wel heel straffe onthullingen over Ronaldo: "Feesten en vrouwen"

Fabio Capello doet wel heel straffe onthullingen over Ronaldo: "Feesten en vrouwen"

10:00
Vader van Remco Evenepoel vergelijkt zoon met Kompany: "Voor Remco is dat hetzelfde verhaal"

Vader van Remco Evenepoel vergelijkt zoon met Kompany: "Voor Remco is dat hetzelfde verhaal"

12/10
1
Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

09:30
17
Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

09:00
Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

08:40
Wales-coach Craig Bellamy verbiedt zijn spelers wel iets heel raar tegen Rode Duivels

Wales-coach Craig Bellamy verbiedt zijn spelers wel iets heel raar tegen Rode Duivels

08:20
"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten Interview

"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten

08:00
7
Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

07:40
8
Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten"

Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten"

07:20
3
Thibaut Courtois ziet het al drie wedstrijden lang gebeuren bij de Rode Duivels

Thibaut Courtois ziet het al drie wedstrijden lang gebeuren bij de Rode Duivels

07:00
"Ik krijg opmerkingen": Marc Degryse zou één iets aan zichzelf willen veranderen De derde helft

"Ik krijg opmerkingen": Marc Degryse zou één iets aan zichzelf willen veranderen

06:30
De hereniging die we allemaal willen zien: Messi en Suarez wachten op... Neymar

De hereniging die we allemaal willen zien: Messi en Suarez wachten op... Neymar

23:00
4
Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany

Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany

17:30
6
Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels

Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels

22:30
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/10: Onyedika

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/10: Onyedika

21:40
Zinédine Zidane komt met duidelijk statement om bondscoach van Frankrijk te worden

Zinédine Zidane komt met duidelijk statement om bondscoach van Frankrijk te worden

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 7
Union Berlin Union Berlin 17/10 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 18/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 18/10 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Köln 1. FC Köln 18/10 FC Augsburg FC Augsburg
RB Leipzig RB Leipzig 18/10 Hamburger SV Hamburger SV
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 18/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayern München Bayern München 18/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 19/10 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli FC St. Pauli 19/10 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim

Nieuwste reacties

Jeroentanesy Jeroentanesy over Wales - België: - FCB vo altijd FCB vo altijd over Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig" H.J. H.J. over Einde carrière Radja Nainggolan in zicht? De speler geeft een duidelijk antwoord RememberLierse RememberLierse over "Verrast en ontgoocheld": OH Leuven doet plan voor de toekomst uit de doeken Vital Verheyen Vital Verheyen over Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales rinus michels rinus michels over Drama voor Hayen: 'Zomeraanwinst Club Brugge komt dit jaar niet meer in actie' Admiraal F Admiraal F over 🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League Swakke25 Swakke25 over "Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden FC BRUGES FC BRUGES over Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club TatstOn TatstOn over "Ik heb Debast alles geleerd" en "Doku kan iemand dribbelen in een telefoonhokje" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved