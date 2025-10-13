'Voormalige Anderlecht-speler in zwaar weer: oplossing vanuit Premier League-club of Italië'

'Voormalige Anderlecht-speler in zwaar weer: oplossing vanuit Premier League-club of Italië'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Gebrek aan speeltijd bij Manchester United zorgt ervoor dat Joshua Zirkzee erover nadenkt om te vertrekken. Met het WK 2026 in het vooruitzicht zoekt de voormalige aanvaller van Anderlecht een club waar hij kan spelen.

Voor Joshua Zirkzee begint de tijd te dringen. Minder dan een jaar voor het WK 2026 weet de Nederlandse aanvaller dat hij moet spelen om een plek te bemachtigen in de selectie van Nederland.

Zirkzee op zoek naar speeltijd met oog op WK 2026

Hij kwam in de zomer van 2024 over vanuit Bologna, maar Zirkzee heeft zich niet kunnen beijzen tot dusver bij Manchester United. Ondanks zijn potentieel heeft hij nog geen plek gevonden in de ploeg van Ruben Amorim. Vorig seizoen scoorde hij zeven doelpunten en gaf hij drie assists, een degelijk resultaat maar niet voldoende om de staf te overtuigen.

Zich bewust van de noodzaak om speeltijd te krijgen om zijn carrière nieuw leven in te blazen, overweegt de Nederlander een vertrek. Volgens TBR Football zou Sunderland bereid zijn hem deze kans te bieden.

Van Manchester United naar Sunderland?

Zirkzee zou liever worden verhuurd dan definitief worden overgenomen. Volgens dezelfde bron zou een terugkeer naar de Serie A ook mogelijk zijn: Juventus en Napoli worden genoemd.

Amorim rekent dit seizoen niet op hem. De voormalige Anderlecht-speler heeft slechts 74 minuten in de Premier League gespeeld, verspreid over drie wedstrijden.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Manchester United
Joshua Zirkzee

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/10: Zirkzee

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/10: Zirkzee

19:00
LIVE: Garcia zet Vanaken op de bank, De Ketelaere start in de spits Live

LIVE: Garcia zet Vanaken op de bank, De Ketelaere start in de spits

19:50
Ging het héél snel? Think again! 'Monaco en Pocognoli hadden al een hele poos contact'

Ging het héél snel? Think again! 'Monaco en Pocognoli hadden al een hele poos contact'

19:40
Real Madrid gaat voetbalwereld verbijsteren: 'Exit ene wereldster zorgt voor komst van nog grotere vedette'

Real Madrid gaat voetbalwereld verbijsteren: 'Exit ene wereldster zorgt voor komst van nog grotere vedette'

19:20
Absoluut transferrecord op komst voor Club Brugge? Niemand in de buurt, Union, Genk en Anderlecht in top-4

Absoluut transferrecord op komst voor Club Brugge? Niemand in de buurt, Union, Genk en Anderlecht in top-4

18:20
Union weet wat het doet: de redenen achter de verrassende komst van David Hubert naar het Dudenpark

Union weet wat het doet: de redenen achter de verrassende komst van David Hubert naar het Dudenpark

18:40
Voorzitter Muzio verdedigt keuze voor David Hubert

Voorzitter Muzio verdedigt keuze voor David Hubert

18:00
Toekomstige Rode Duivel? Jonge aanvaller scoort na titel in USA meteen bij debuut in Zweden

Toekomstige Rode Duivel? Jonge aanvaller scoort na titel in USA meteen bij debuut in Zweden

17:40
1
Opgelet: 'Italiaanse topclub wil komen shoppen bij het Bayern van Kompany'

Opgelet: 'Italiaanse topclub wil komen shoppen bij het Bayern van Kompany'

17:20
Zeer gemengde reacties op aanstelling David Hubert: "Beschamend om dat te doen"

Zeer gemengde reacties op aanstelling David Hubert: "Beschamend om dat te doen"

17:00
2
Drama voor Hayen: 'Zomeraanwinst Club Brugge komt dit jaar niet meer in actie'

Drama voor Hayen: 'Zomeraanwinst Club Brugge komt dit jaar niet meer in actie'

16:30
3
Einde carrière Radja Nainggolan in zicht? De speler geeft een duidelijk antwoord

Einde carrière Radja Nainggolan in zicht? De speler geeft een duidelijk antwoord

16:15
2
Ex-speler Mechelen, Zulte Waregem, Lierse en Lommel bij debuut naar WK: "Rode Duivels al lang niet in hoofd"

Ex-speler Mechelen, Zulte Waregem, Lierse en Lommel bij debuut naar WK: "Rode Duivels al lang niet in hoofd"

16:00
1
Rode Duivels-icoon Philippe Albert geeft aan wie voor hem moet starten in de spits

Rode Duivels-icoon Philippe Albert geeft aan wie voor hem moet starten in de spits

15:30
Succes is ook een tegenslag: Anderlecht en Charleroi nog een week langer zonder spelers

Succes is ook een tegenslag: Anderlecht en Charleroi nog een week langer zonder spelers

14:00
1
Zulte Waregem speelt pion kwijt aan Club Brugge, maar vindt opvolger bij ... Anderlecht

Zulte Waregem speelt pion kwijt aan Club Brugge, maar vindt opvolger bij ... Anderlecht

13:45
🎥 FC De Kampioenen als inspiratiebron voor Rode Duivels: "Abominabel, vooral achteraan" De derde helft

🎥 FC De Kampioenen als inspiratiebron voor Rode Duivels: "Abominabel, vooral achteraan"

15:00
1
"Verrast en ontgoocheld": OH Leuven doet plan voor de toekomst uit de doeken

"Verrast en ontgoocheld": OH Leuven doet plan voor de toekomst uit de doeken

14:40
9
Licht aan het einde van de tunnel? Antwerp-speler komt met hoopgevend bericht na horrorblessure

Licht aan het einde van de tunnel? Antwerp-speler komt met hoopgevend bericht na horrorblessure

14:20
3
🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League

🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League

12:41
36
Officieel: Union SG heeft opvolger van Pocognoli beet

Officieel: Union SG heeft opvolger van Pocognoli beet

13:30
5
"Ik heb Debast alles geleerd" en "Doku kan iemand dribbelen in een telefoonhokje"

"Ik heb Debast alles geleerd" en "Doku kan iemand dribbelen in een telefoonhokje"

12:00
2
Verschillende wijzigingen in de definitieve selectie van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd naar Wales

Verschillende wijzigingen in de definitieve selectie van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd naar Wales

13:00
Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies

Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies

12:20
1
De Duivels moeten vooral op deze speler letten, de Welshe De Bruyne die terugkeert uit de hel

De Duivels moeten vooral op deze speler letten, de Welshe De Bruyne die terugkeert uit de hel

11:40
1
Radja Nainggolan heeft er nog geen genoeg van en reageert op roddels die hem achtervolgen

Radja Nainggolan heeft er nog geen genoeg van en reageert op roddels die hem achtervolgen

11:20
Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

11:00
LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

10:15
Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

10:30
2
Fabio Capello doet wel heel straffe onthullingen over Ronaldo: "Feesten en vrouwen"

Fabio Capello doet wel heel straffe onthullingen over Ronaldo: "Feesten en vrouwen"

10:00
Wales-coach Craig Bellamy verbiedt zijn spelers wel iets heel raar tegen Rode Duivels

Wales-coach Craig Bellamy verbiedt zijn spelers wel iets heel raar tegen Rode Duivels

08:20
Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

09:30
17
Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

09:00
Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

08:40
Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

07:40
8
"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten Interview

"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten

08:00
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 8
Nottingham Forest Nottingham Forest 18/10 Chelsea Chelsea
Sunderland Sunderland 18/10 Wolverhampton Wolverhampton
Crystal Palace Crystal Palace 18/10 Bournemouth Bournemouth
Manchester City Manchester City 18/10 Everton Everton
Brighton Brighton 18/10 Newcastle United Newcastle United
Burnley Burnley 18/10 Leeds United Leeds United
Fulham Fulham 18/10 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 19/10 Aston Villa Aston Villa
Liverpool FC Liverpool FC 19/10 Manchester United Manchester United
West Ham Utd West Ham Utd 20/10 Brentford Brentford

Nieuwste reacties

Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over 🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League Porthos Porthos over Wales - België: - Swakken Swakken over Toekomstige Rode Duivel? Jonge aanvaller scoort na titel in USA meteen bij debuut in Zweden Andreas2962 Andreas2962 over "Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten pinantie pinantie over "Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden Mr bacardi Mr bacardi over Ex-speler Mechelen, Zulte Waregem, Lierse en Lommel bij debuut naar WK: "Rode Duivels al lang niet in hoofd" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Drama voor Hayen: 'Zomeraanwinst Club Brugge komt dit jaar niet meer in actie' TatstOn TatstOn over Zeer gemengde reacties op aanstelling David Hubert: "Beschamend om dat te doen" fierce fierce over Officieel: Union SG heeft opvolger van Pocognoli beet FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved