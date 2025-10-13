'Voormalige Anderlecht-speler in zwaar weer: oplossing vanuit Premier League-club of Italië'

Gebrek aan speeltijd bij Manchester United zorgt ervoor dat Joshua Zirkzee erover nadenkt om te vertrekken. Met het WK 2026 in het vooruitzicht zoekt de voormalige aanvaller van Anderlecht een club waar hij kan spelen.

Voor Joshua Zirkzee begint de tijd te dringen. Minder dan een jaar voor het WK 2026 weet de Nederlandse aanvaller dat hij moet spelen om een plek te bemachtigen in de selectie van Nederland.

Zirkzee op zoek naar speeltijd met oog op WK 2026

Hij kwam in de zomer van 2024 over vanuit Bologna, maar Zirkzee heeft zich niet kunnen beijzen tot dusver bij Manchester United. Ondanks zijn potentieel heeft hij nog geen plek gevonden in de ploeg van Ruben Amorim. Vorig seizoen scoorde hij zeven doelpunten en gaf hij drie assists, een degelijk resultaat maar niet voldoende om de staf te overtuigen.

Zich bewust van de noodzaak om speeltijd te krijgen om zijn carrière nieuw leven in te blazen, overweegt de Nederlander een vertrek. Volgens TBR Football zou Sunderland bereid zijn hem deze kans te bieden.

Van Manchester United naar Sunderland?

Zirkzee zou liever worden verhuurd dan definitief worden overgenomen. Volgens dezelfde bron zou een terugkeer naar de Serie A ook mogelijk zijn: Juventus en Napoli worden genoemd.

Amorim rekent dit seizoen niet op hem. De voormalige Anderlecht-speler heeft slechts 74 minuten in de Premier League gespeeld, verspreid over drie wedstrijden.