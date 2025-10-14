Van Oezbekistan tot Kaapverdië: dit zijn de 22 landen die zich al hebben geplaatst voor het WK 2026

België is zo goed als zeker van de kwalificatie voor het volgende Wereldkampioenschap. Sommige landen zijn al helemaal zeker van hun deelname, hier is een overzicht.

In Europa heeft nog geen enkel land officieel zijn plaats verzekerd. De eerste drie gekwalificeerden blijven natuurlijk de Verenigde Staten, Canada en Mexico als gastlanden van de competitie. Zij zijn voorlopig de enige gekwalificeerden van de CONCACAF (Noord- en Midden-Amerika). Er zijn nog drie directe kwalificatieplaatsen uit te delen daar, evenals twee plaatsen voor de intercontinentale play-offs.

De situatie is al duidelijker in Zuid-Amerika, waar de zes directe vertegenwoordigers al zijn vastgesteld, namelijk Argentinië, Brazilië, Ecuador, Uruguay, Colombia en Paraguay. Bolivia, dat als zevende eindigde, zal zijn kans wagen via de intercontinentale play-offs.

Het begint ook duidelijk te worden in Afrika: Marokko, Tunesië, Egypte, Algerije, Ghana en Kaapverdië hebben hun ticket al veiliggesteld voor de afspraak komende zomer. Er zijn nog drie directe tickets en één plaats voor de intercontinentale play-offs toe te kennen.

Een primeur voor Oezbekistan en Jordanië

In Azië zijn zes van de acht kwalificerende plaatsen al verdiend door Japan, Iran, Oezbekistan, Zuid-Korea, Jordanië en Australië (laatstgenoemde is inderdaad toegewezen aan de Aziatische zone). Saoedi-Arabië en Qatar kunnen nog steeds hopen op een kwalificatie.

Ten slotte heeft in Oceanië Nieuw-Zeeland het enige directe ticket bemachtigd. Daarachter kwalificeerde Nieuw-Caledonië zich voor de continentale play-offs en is het slechts twee wedstrijden verwijderd van een enorme verrassing. Dit is ook de charme van een WK met 48 teams.