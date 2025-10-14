WK-kwalificaties: Kazachstan helpt de Rode Duivels en Frankrijk wordt zwaar verrast

Tegelijkertijd met de wedstrijd van de Rode Duivels in Cardiff, vonden er gisterenavond verschillende andere belangrijke wedstrijden plaats op weg naar het WK 2026. Een kort overzicht van de resultaten.

In de andere wedstrijd van de kwalificatiegroep van België speelde Noord-Macedonië op hetzelfde moment als de Rode Duivels. Gelukkig voor België slaagden de Macedoniërs er niet in om Kazachstan te kloppen.

Dit keer hadden de Macedoniërs de bal, en dat was geen succes. Kazachstan (waar we volgende maand naartoe gaan) nam zelfs de leiding aan het begin van de tweede helft. Noord-Macedonië, dat in Skopje achterstond, wist in de eerste minuten van het laatste kwartier nog gelijk te maken, maar moest de overwinning... en de eerste plaats in de groep vergeten.

De Fransen op een gelijkspel gehouden

Kleine misstap ook voor Frankrijk in IJsland. In Reykjavik waren het de lokale helden die met een voorsprong de kleedkamer ingingen dankzij een doelpunt van de voormalige Eupen-speler Victor Palsson. De Fransen dachten het moeilijkste te hebben gedaan door te reageren met twee doelpunten in vijf minuten, gescoord door Christopher Nkunku en Jean-Philippe Mateta aan het begin van het laatste halfuur, maar IJsland antwoordde snel: 2-2, wat ook de eindstand werd. De Fransen behouden ondanks alles hun leiderspositie, drie punten voor op Oekraïne, dat Azerbeidzjan versloeg.

Aan de andere kant mocht Duitsland geen fouten maken in Noord-Ierland. Beide teams hadden zes punten, net als Slowakije, wat leidde tot een buitengewoon spannende groep. De overwinning van de Slowaken tegen Luxemburg zette de Mannschaft nog meer onder druk. Nick Woltemade zette de bezoekers op het goede spoor na een halfuur. Door niet in staat te zijn een kloof te slaan, moest Duitsland zijn voorsprong fel verdedigen en vertrok het uiteindelijk uit Belfast met de drie punten om de Slowaken terug aan de top van de groep te evenaren.

De situatie is veel problematischer voor Zweden in groep B. Het land dat gewend is aan WK's en EK's, lijkt de kwalificatie bijna op te geven door met 0-1 te verliezen van Kosovo. Zwitserland, bovenaan de groep ondanks een gelijkspel in Slovenië, staat er daarentegen goed voor.