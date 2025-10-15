📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels?

📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels?
Foto: © photonews
België is zo goed als zeker van het WK in de Verenigde Staten. Terwijl de kwalificatie bijna binnen is, duiken online al beelden op van wat het nieuwe shirt van de Rode Duivels zou kunnen worden.

België staat op een zucht van het WK in de Verenigde Staten. Na het gelijkspel tegen Noord-Macedonië was er bij sommigen wat ongerustheid, maar die zou nu toch verdwenen moeten zijn.

Nadat Kazachstan de Macedoniërs op een gelijkspel hield en de Duivels zelf wonnen van Wales, kan het praktisch niet meer mislopen. Als België nog één keer wint in de komende twee kwalificatiewedstrijden, is het geplaatst.

Is het nieuwe shirt van de Rode Duivels gelekt?

Met nog wedstrijden tegen Kazachstan (uit) en tegen Liechtenstein (thuis, wordt op Sclessin gespeeld) zou er dus weinig fout mogen gaan. Beide wedstrijden worden half november al gespeeld.

Het duurt nog wel een tijdje voor het WK van start gaat, maar ondertussen blijven we op een belangrijk detail wachten: het shirt waar de Rode Duivels mee zullen schitteren in Noord-Amerika. Adidas zal binnenkort een nieuwe creatie onthullen.

In november worden de shirts normaal gezien voorgesteld, maar online circuleren er nu al beelden van wat het zou kunnen worden. Wat vindt u ervan?

België

