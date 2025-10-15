Er is leven na Thibaut Courtois: 'Real Madrid wil deze doelman als (toekomstige) opvolger van Rode Duivel'

Er is leven na Thibaut Courtois: 'Real Madrid wil deze doelman als (toekomstige) opvolger van Rode Duivel'
Er is leven na Thibaut Courtois. In België wachten enkele beloftevolle doelmannen op hun kans. Maar ook Real Madrid weet wie het sluitstuk op termijn moet opvolgen.

Voor alle duidelijkheid: dat is niet voor meteen. Thibaut Courtois is op 33-jarige leeftijd nog steeds één van de beste doelmannen ter wereld.

Bovendien tekende Courtois afgelopen zomer nog een nieuw contract bij De Koninklijke. De 106-voudig Rode Duivel ligt tot medio 2027 vast in het Estadio Santiago Bernabeu.

Géén zoektocht naar vervanger

AS weet dat Real Madrid ook niet van plan is om op zoek te gaan naar een vervanger. De Spaanse grootmacht heeft die vervanger al in de eigen rangen lopen.

Fran Gonzalez wordt achter de schermen klaargestoomd om op termijn in de voetsporen van Courtois te treden. Het 20-jarige jeugdproduct van Real Madrid is momenteel derde doelman en debuteerde vorig seizoen al tegen Valencia CF.

Toekomstige nummer één

Maar dat is niet alles. Gonzalez is één van de oogappels van Luis Llopis. De doelmannentrainer van Real Madrid gaf al meermaals aan dat Gonzalez de  nieuwe nummer één van De Koninklijke moet worden. 
 

