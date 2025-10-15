Standard in de problemen voor clash met Antwerp: vier afwezigen en twijfelgeval bij de Rouches

Standard opent speeldag 11 van de Jupiler Pro League vrijdag tegen Antwerp, maar moet dat doen met een gehavende kern. Vier spelers zijn onbeschikbaar, en ook Casper Nielsen is onzeker voor de topper op Sclessin.

"David Bates en Daan Dierckx blijven onbeschikbaar", kondigde coach Vincent Euvrard op zijn persconferentie aan volgens Le Soir. "Alexandro Calut ligt vier tot zes weken in de lappenmand."

Vier afwezigen en Casper Nielsen onzeker bij Standard

De flankverdediger moest een operatie ondergaan. "Hij voelde pijn aan zijn meniscus tijdens zijn invalbeurt tegen Anderlecht. Onderzoek wees een scheurtje uit, en hij werd afgelopen maandag geopereerd."

"Boli Bolingoli trainde normaal, maar kreeg daarna last aan zijn achillespees. Hij zit niet in de selectie", kwam Euvrard met slecht nieuws. Tenslotte zit hij met nog een middenvelder die onzeker is voor de clash met Antwerp.

"Casper Nielsen is twijfelachtig door spierproblemen. We bekijken donderdag of het het risico waard is, met het oog op de komende weken", besluit Euvrard.