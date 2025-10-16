435 matchen in de JPL: Union SG haalt pion binnen met bakken ervaring

Union SG heeft de trainer van zijn U23-ploeg ontslagen. De opvolger van Pascal Vincken is ondertussen al bekend.

De interlandbreak was behoorlijk bewogen in het Dudenpark. Net als bij de A-ploeg veranderde ook de U23 van coach. Dit keer was het een beslissing van het bestuur. Pascal Vincken, die deze zomer Naïm Aarab (nu bij Anderlecht) opvolgde, moet alweer vertrekken.

"Ik voelde het al twee à drie weken aankomen. Na de training van woensdagmiddag kwamen de verantwoordelijken van de academie me meedelen dat de samenwerking stopt. Ik heb graag bij Union gewerkt, maar ik kreeg niet genoeg krediet", vertelt Vincken aan La Dernière Heure.

Pieter-Jan Monteyne moet de ploeg rechttrekken

De U23 van Union verkeert in moeilijkheden in Eerste Nationale ACFF, met een magere 4 op 24. "Men zei me dat de ploeg aan het groeien was en dat het project tijd nodig had... en toch werd ik enkele dagen later ontslagen. Ik had het begrepen als de ploeg geen inzet toonde of telkens met vijf goals verschil verloor, maar dat was niet zo. Ik had gewoon wat meer tijd gehoopt", betreurt de ex-trainer.

Zijn opvolger is al bekend: Pieter-Jan Monteyne neemt de ploeg over. De voormalige linksachter heeft ervaring met jonge spelers, hij leidde eerder twee seizoenen de beloften van KV Mechelen.

Sinds deze zomer zat hij zonder club. Monteyne brengt ook bakken ervaring mee uit zijn spelerscarrière: hij speelde maar liefst 435 wedstrijden in de Belgische eerste klasse voor Beerschot, Bergen, Moeskroen en OH Leuven.