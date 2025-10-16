Domper(s) voor Vincent Kompany: Bayern München moet Borussia Dortmund gehavend ontvangen

Domper(s) voor Vincent Kompany: Bayern München moet Borussia Dortmund gehavend ontvangen
Foto: © photonews
Word fan van Bayern München! 602

Borussia Dortmund komt dit weekend op bezoek bij Bayern München. Vincent Kompany kijkt uit naar hun komst, maar moet het wel met een gehavende verdediging doen.

Bayern München wil zijn ongeslagen reeks voortzetten, maar makkelijk zal dat niet worden. Na de interlandbreak van oktober komt Borussia Dortmund nu op bezoek.

De blauw-zwarte club staat op de tweede plaats, maar toch al met vier punten minder dan Der Rekordmeister. Maar Bayern is gehavend, en dus zal coach Vincent Kompany creatief moeten zijn.

Vincent Kompany moet puzzelen in zijn verdediging 

Achteraan is de spoeling enorm dun. Alphonso Davies en Hiroki Ito zijn langdurig geblesseerd en daar kon Kompany dus sowieso al niet op rekenen.

Verder is Kim Min-Jae onzeker. Hij had al last van zijn schouder en een gekneusde voet. Hij komt terug van interlandverplichtingen met Zuid-Korea waar hij wel twee keer in actie kwam, al blijft het onduidelijk of hij helemaal fit is.

Raphael Guerreiro raakte geblesseerd op training terwijl ook Josip Stanisic buiten strijd is. Vincent Kompany zal dus sowieso moeten sleutelen aan zijn verdediging...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Vincent Kompany

Meer nieuws

Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap"

Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap"

18:40
5
"Ik was ervan overtuigd dat ik met Vázquez kon concurreren": Goto doet zijn verhaal voor clash met Anderlecht

"Ik was ervan overtuigd dat ik met Vázquez kon concurreren": Goto doet zijn verhaal voor clash met Anderlecht

21:40
435 matchen in de JPL: Union SG haalt pion binnen met bakken ervaring

435 matchen in de JPL: Union SG haalt pion binnen met bakken ervaring

21:30
Kan Michael Verschueren Anderlecht weer op de rails krijgen? "Kampioen worden moet de doelstelling zijn"

Kan Michael Verschueren Anderlecht weer op de rails krijgen? "Kampioen worden moet de doelstelling zijn"

21:20
Na zijn afwezigheid bij de Rode Duivels: Alexis Saelemaekers krijgt heel goed nieuws te horen

Na zijn afwezigheid bij de Rode Duivels: Alexis Saelemaekers krijgt heel goed nieuws te horen

21:00
Weigering Anderlecht rond De Cat is ook klap voor nieuwkomer: hij verdwijnt stilaan uit beeld

Weigering Anderlecht rond De Cat is ook klap voor nieuwkomer: hij verdwijnt stilaan uit beeld

20:40
Siebe Schrijvers niet blij met vertrek van David Hubert: "Was een shock voor veel jongens"

Siebe Schrijvers niet blij met vertrek van David Hubert: "Was een shock voor veel jongens"

20:35
Alejandro Pozuelo (ex-Genk) verrast iedereen en tekent bij wel héél opvallende club

Alejandro Pozuelo (ex-Genk) verrast iedereen en tekent bij wel héél opvallende club

20:20
Thibaut Courtois kiest bolide van 180.000 euro: 653 pk pure kracht De derde helft

Thibaut Courtois kiest bolide van 180.000 euro: 653 pk pure kracht

20:00
1
Eenmalig Rode Duivel debuteerde bij andere nationale ploeg: "Blij met mijn beslissing"

Eenmalig Rode Duivel debuteerde bij andere nationale ploeg: "Blij met mijn beslissing"

19:41
En dat terwijl hij deze zomer bijna leek te vertrekken: basisspeler verlengt zijn contract bij Standard

En dat terwijl hij deze zomer bijna leek te vertrekken: basisspeler verlengt zijn contract bij Standard

19:20
"Ik voorspel nu al problemen": Vanhaezebrouck zegt waar het goed fout kan lopen bij Rode Duivels

"Ik voorspel nu al problemen": Vanhaezebrouck zegt waar het goed fout kan lopen bij Rode Duivels

19:00
2
Kan Club Brugge iets rapen tegen Vincent Kompany? Dit is het enige dat kan werken

Kan Club Brugge iets rapen tegen Vincent Kompany? Dit is het enige dat kan werken

12:40
'Club Brugge in strijd met andere Belgische en Europese ploegen voor (letterlijk) de nieuwe Onyedika'

'Club Brugge in strijd met andere Belgische en Europese ploegen voor (letterlijk) de nieuwe Onyedika'

18:20
2
Heerlijke anekdote over Maxim De Cuyper op tafel: "En wij maar lachen en proberen serieus te houden"

Heerlijke anekdote over Maxim De Cuyper op tafel: "En wij maar lachen en proberen serieus te houden"

18:00
Marc Degryse openhartig over zijn grootste mislukking uit zijn carrière: "Doe weer net hetzelfde"

Marc Degryse openhartig over zijn grootste mislukking uit zijn carrière: "Doe weer net hetzelfde"

17:40
5
Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL?

Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL?

16:50
2
"Of ik ergens schrik voor heb?" Zakaria El Ouahdi vertelt of alles wel goed komt na zware blessure

"Of ik ergens schrik voor heb?" Zakaria El Ouahdi vertelt of alles wel goed komt na zware blessure

17:20
"Als ze me oproepen, twijfel ik geen seconde": de onthullingen van Francis Amuzu in Brazilië

"Als ze me oproepen, twijfel ik geen seconde": de onthullingen van Francis Amuzu in Brazilië

17:00
Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard

Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard

16:30
2
Zoon van Patrick Goots zegt waar het op staat over de staart van zijn vader De derde helft

Zoon van Patrick Goots zegt waar het op staat over de staart van zijn vader

16:00
1
De grote verdienste van Vincent Mannaert? "Op die manier wil iedereen het graag"

De grote verdienste van Vincent Mannaert? "Op die manier wil iedereen het graag"

15:30
Kan Rudi Garcia deze jongen wel thuis laten van het WK? Wintertransfer zal de doorslag geven

Kan Rudi Garcia deze jongen wel thuis laten van het WK? Wintertransfer zal de doorslag geven

14:40
3
📷 Dit zijn de eerste woorden van Michael Verschueren als voorzitter van Anderlecht

📷 Dit zijn de eerste woorden van Michael Verschueren als voorzitter van Anderlecht

15:00
8
Dringend transferadvies voor speler die geen kans kreeg bij RSC Anderlecht

Dringend transferadvies voor speler die geen kans kreeg bij RSC Anderlecht

14:20
2
Niemand had de laatste transfer van Union zien aankomen: "Toen ze me contacteerden, dacht ik dat het een grap was"

Niemand had de laatste transfer van Union zien aankomen: "Toen ze me contacteerden, dacht ik dat het een grap was"

14:00
Beerschot-aanvoerder Ryan Sanusi wil nog wat kwijt voor clash met SK Beveren

Beerschot-aanvoerder Ryan Sanusi wil nog wat kwijt voor clash met SK Beveren

13:45
🎥 'Ploegen uit de JPL houden middenvelder in het oog: ideaal scoutingsmoment komt eraan'

🎥 'Ploegen uit de JPL houden middenvelder in het oog: ideaal scoutingsmoment komt eraan'

13:30
Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis

Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis

13:00
1
Hoe concreet was het? Wouter Vrancken wou speler van KV Mechelen naar STVV lokken

Hoe concreet was het? Wouter Vrancken wou speler van KV Mechelen naar STVV lokken

12:20
2
"Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond" De derde helft

"Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond"

12:00
2
KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn

KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn

11:40
13
"We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion

"We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion

11:20
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/10: Stroeykens - Jankovic - Sikan - Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/10: Stroeykens - Jankovic - Sikan - Verschaeren

10:30
KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..."

KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..."

11:00
2
'Anderlecht heeft vervanger voor Stroeykens op het oog en profiteert van mislukte zomerdeal'

'Anderlecht heeft vervanger voor Stroeykens op het oog en profiteert van mislukte zomerdeal'

10:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 7
Union Berlin Union Berlin 17/10 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 18/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 18/10 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Köln 1. FC Köln 18/10 FC Augsburg FC Augsburg
RB Leipzig RB Leipzig 18/10 Hamburger SV Hamburger SV
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 18/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayern München Bayern München 18/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 19/10 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli FC St. Pauli 19/10 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim

Nieuwste reacties

dbr1609 dbr1609 over Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap" Andreas2962 Andreas2962 over Marc Degryse openhartig over zijn grootste mislukking uit zijn carrière: "Doe weer net hetzelfde" Toni Pancho Toni Pancho over Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL? Andreas2962 Andreas2962 over Dit zijn de eerste woorden van Michael Verschueren als voorzitter van Anderlecht Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Standard - Antwerp: - Madeiros Madeiros over 'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat' The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 'Club Brugge in strijd met andere Belgische en Europese ploegen voor (letterlijk) de nieuwe Onyedika' Andreas2962 Andreas2962 over Thibaut Courtois kiest bolide van 180.000 euro: 653 pk pure kracht Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard Andreas2962 Andreas2962 over "Ik voorspel nu al problemen": Vanhaezebrouck zegt waar het goed fout kan lopen bij Rode Duivels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved