Domper(s) voor Vincent Kompany: Bayern München moet Borussia Dortmund gehavend ontvangen

Borussia Dortmund komt dit weekend op bezoek bij Bayern München. Vincent Kompany kijkt uit naar hun komst, maar moet het wel met een gehavende verdediging doen.

Bayern München wil zijn ongeslagen reeks voortzetten, maar makkelijk zal dat niet worden. Na de interlandbreak van oktober komt Borussia Dortmund nu op bezoek.

De blauw-zwarte club staat op de tweede plaats, maar toch al met vier punten minder dan Der Rekordmeister. Maar Bayern is gehavend, en dus zal coach Vincent Kompany creatief moeten zijn.

Vincent Kompany moet puzzelen in zijn verdediging

Achteraan is de spoeling enorm dun. Alphonso Davies en Hiroki Ito zijn langdurig geblesseerd en daar kon Kompany dus sowieso al niet op rekenen.

Verder is Kim Min-Jae onzeker. Hij had al last van zijn schouder en een gekneusde voet. Hij komt terug van interlandverplichtingen met Zuid-Korea waar hij wel twee keer in actie kwam, al blijft het onduidelijk of hij helemaal fit is.





Raphael Guerreiro raakte geblesseerd op training terwijl ook Josip Stanisic buiten strijd is. Vincent Kompany zal dus sowieso moeten sleutelen aan zijn verdediging...