Hoe concreet was het? Wouter Vrancken wou speler van KV Mechelen naar STVV lokken

Hoe concreet was het? Wouter Vrancken wou speler van KV Mechelen naar STVV lokken
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na afloop van het voorbije seizoen circuleerden geruchten over een mogelijke overstap van Rob Schoofs van KV Mechelen naar STVV. In een interview met HUMO gaf Schoofs toelichting bij de gesprekken met Wouter Vrancken.

Rob Schoofs blikte in het interview terug op zijn periode onder Wouter Vrancken bij KV Mechelen. “Wouter is de trainer die me bij Mechelen weer op de voetbalkaart heeft gezet”, klinkt het in het weekblad. De speelstijl van Vrancken sloot volgens Schoofs nauw aan bij zijn eigen voorkeuren. “Hoe hij voetbal ziet, was me op het lijf geschreven: altijd aanvallen, altijd gáán”, aldus de middenvelder.

Hoogvorm tijdens coronajaren

Schoofs benadrukte dat hij onder Vrancken zijn beste niveau haalde tijdens de seizoenen die samenvielen met de coronapandemie. “Zeker in de coronajaren heb ik onder hem een heel hoog niveau gehaald”, verklaarde hij. Deze periode betekende sportief gezien een piek in zijn carrière bij KV Mechelen.

Beide heren delen een gemeenschappelijke herkomst. “Omdat we allebei van Sint-Truiden zijn, hebben we altijd contact gehouden”, gaf Schoofs aan. Die band leidde ertoe dat ze elkaar na het afgelopen seizoen opnieuw ontmoetten. “Na vorig seizoen hebben we elkaar nog eens teruggezien”, bevestigde hij.

Toekomstige samenwerking besproken

Tijdens die ontmoeting kwam ook een mogelijke samenwerking opnieuw ter sprake. “We hebben altijd gezegd dat we ooit nog eens zouden samenwerken, dus daar is het inderdaad even over gegaan”, aldus Schoofs.

Ondanks de gesprekken tussen beide partijen, benadrukte Schoofs dat er geen sprake was van een concreet voorstel of onderhandelingen. Uiteindelijk trok Schoofs van KV Mechelen naar de kersverse landskampioen Union SG.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Union SG
Rob Schoofs

Meer nieuws

Niemand had de laatste transfer van Union zien aankomen: "Toen ze me contacteerden, dacht ik dat het een grap was"

Niemand had de laatste transfer van Union zien aankomen: "Toen ze me contacteerden, dacht ik dat het een grap was"

14:00
Dringend transferadvies voor speler die geen kans kreeg bij RSC Anderlecht

Dringend transferadvies voor speler die geen kans kreeg bij RSC Anderlecht

14:20
"We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion

"We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion

11:20
3
Beerschot-aanvoerder Ryan Sanusi wil nog wat kwijt voor clash met SK Beveren

Beerschot-aanvoerder Ryan Sanusi wil nog wat kwijt voor clash met SK Beveren

13:45
KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn

KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn

11:40
8
Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis

Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis

13:00
1
🎥 'Ploegen uit de JPL houden middenvelder in het oog: ideaal scoutingsmoment komt eraan'

🎥 'Ploegen uit de JPL houden middenvelder in het oog: ideaal scoutingsmoment komt eraan'

13:30
Kan Club Brugge iets rapen tegen Vincent Kompany? Dit is het enige dat kan werken

Kan Club Brugge iets rapen tegen Vincent Kompany? Dit is het enige dat kan werken

12:40
"Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond" De derde helft

"Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond"

12:00
2
Niet iedereen heeft vandaag vrijaf gekregen bij STVV: deze spelers worden op de club verwacht

Niet iedereen heeft vandaag vrijaf gekregen bij STVV: deze spelers worden op de club verwacht

07:40
Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken

Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken

10:00
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/10: Stroeykens - Jankovic - Sikan - Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/10: Stroeykens - Jankovic - Sikan - Verschaeren

10:30
Toont David Hubert zich ondankbaar om de deur achter zich dicht te trekken bij OHL?

Toont David Hubert zich ondankbaar om de deur achter zich dicht te trekken bij OHL?

08:40
7
KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..."

KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..."

11:00
1
'Anderlecht heeft vervanger voor Stroeykens op het oog en profiteert van mislukte zomerdeal'

'Anderlecht heeft vervanger voor Stroeykens op het oog en profiteert van mislukte zomerdeal'

10:30
Hein Vanhaezebrouck ziet al zeker één grote verdienste van Rudi Garcia bij Rode Duivels

Hein Vanhaezebrouck ziet al zeker één grote verdienste van Rudi Garcia bij Rode Duivels

09:30
1
Philippe Bormans zegt waar het op staat: "Vertrek van Pocognoli? Dat doet er eigenlijk niet toe"

Philippe Bormans zegt waar het op staat: "Vertrek van Pocognoli? Dat doet er eigenlijk niet toe"

07:00
Ignace Van der Brempt onthult wat hem altijd is bijgebleven van Rik De Mil

Ignace Van der Brempt onthult wat hem altijd is bijgebleven van Rik De Mil

09:00
Gaat vergelijking met Tolu op voor Genkaanwinst? Dit denkt hij er zelf van

Gaat vergelijking met Tolu op voor Genkaanwinst? Dit denkt hij er zelf van

08:20
'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat'

'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat'

08:00
26
'Anderlecht wil Verschaeren als pasmunt gebruiken om nieuwe spits te halen'

'Anderlecht wil Verschaeren als pasmunt gebruiken om nieuwe spits te halen'

07:20
4
Er zit dus niets in het Limburgse water? Guy Martens onthult hét geheim van de Genkse keepersopleiding

Er zit dus niets in het Limburgse water? Guy Martens onthult hét geheim van de Genkse keepersopleiding

06:30
De beslissing is allesbehalve simpel: Besnik Hasi én medische staf van Anderlecht hebben knoop door te hakken

De beslissing is allesbehalve simpel: Besnik Hasi én medische staf van Anderlecht hebben knoop door te hakken

21:40
2
Kapitein RSCA Futures samen met andere paars-witte briljant op weg naar geschiedenis: coach is formeel

Kapitein RSCA Futures samen met andere paars-witte briljant op weg naar geschiedenis: coach is formeel

06:00
Paleisrevolutie bij Anderlecht heeft ook grote gevolgen voor Olivier Renard

Paleisrevolutie bij Anderlecht heeft ook grote gevolgen voor Olivier Renard

23:00
7
Waarom David Hubert bij Union SG toch wel eens kan verrassen Analyse

Waarom David Hubert bij Union SG toch wel eens kan verrassen

18:40
Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award

Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award

22:30
9
Onverwachte terugkeer Achter De Kazerne? 'Nederlander binnenkort opnieuw aan de slag bij KV Mechelen'

Onverwachte terugkeer Achter De Kazerne? 'Nederlander binnenkort opnieuw aan de slag bij KV Mechelen'

22:00
Er is leven na Thibaut Courtois: 'Real Madrid wil deze doelman als (toekomstige) opvolger van Rode Duivel'

Er is leven na Thibaut Courtois: 'Real Madrid wil deze doelman als (toekomstige) opvolger van Rode Duivel'

21:20
Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht"

Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht"

20:40
11
Pocognoli moet iets bekennen: "AS Monaco was al in me geïnteresseerd. Maar het ging daarom niet door"

Pocognoli moet iets bekennen: "AS Monaco was al in me geïnteresseerd. Maar het ging daarom niet door"

21:00
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO

19:55
13
Wat gaat er gebeuren? 'PSG wil Yamal koste wat het kost en tegen elke inspanning naar Parijs halen'

Wat gaat er gebeuren? 'PSG wil Yamal koste wat het kost en tegen elke inspanning naar Parijs halen'

20:20
'Italiaanse topclub is héél concreet voor Ordoñez én verwacht... een wederdienst van Club Brugge'

'Italiaanse topclub is héél concreet voor Ordoñez én verwacht... een wederdienst van Club Brugge'

19:40
8
Hoe moet het nu verder? 'KBVB niet te spreken over Anderlecht'

Hoe moet het nu verder? 'KBVB niet te spreken over Anderlecht'

19:00
6
HO Kalken, Beerschot, STVV, Zulte Waregem, Kortrijk, ... WK 2026

HO Kalken, Beerschot, STVV, Zulte Waregem, Kortrijk, ... WK 2026

18:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over 'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat' jawaddedadde jawaddedadde over "Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond" Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over "We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion FCB vo altijd FCB vo altijd over KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn stephen king stephen king over KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..." Jerre76 Jerre76 over Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht" seaside seaside over Toont David Hubert zich ondankbaar om de deur achter zich dicht te trekken bij OHL? Johnnie Walker Johnnie Walker over Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis franchi franchi over Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award cartman_96 cartman_96 over 'Anderlecht wil Verschaeren als pasmunt gebruiken om nieuwe spits te halen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved