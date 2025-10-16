Hoe concreet was het? Wouter Vrancken wou speler van KV Mechelen naar STVV lokken

Na afloop van het voorbije seizoen circuleerden geruchten over een mogelijke overstap van Rob Schoofs van KV Mechelen naar STVV. In een interview met HUMO gaf Schoofs toelichting bij de gesprekken met Wouter Vrancken.

Rob Schoofs blikte in het interview terug op zijn periode onder Wouter Vrancken bij KV Mechelen. “Wouter is de trainer die me bij Mechelen weer op de voetbalkaart heeft gezet”, klinkt het in het weekblad. De speelstijl van Vrancken sloot volgens Schoofs nauw aan bij zijn eigen voorkeuren. “Hoe hij voetbal ziet, was me op het lijf geschreven: altijd aanvallen, altijd gáán”, aldus de middenvelder.

Hoogvorm tijdens coronajaren

Schoofs benadrukte dat hij onder Vrancken zijn beste niveau haalde tijdens de seizoenen die samenvielen met de coronapandemie. “Zeker in de coronajaren heb ik onder hem een heel hoog niveau gehaald”, verklaarde hij. Deze periode betekende sportief gezien een piek in zijn carrière bij KV Mechelen.

Beide heren delen een gemeenschappelijke herkomst. “Omdat we allebei van Sint-Truiden zijn, hebben we altijd contact gehouden”, gaf Schoofs aan. Die band leidde ertoe dat ze elkaar na het afgelopen seizoen opnieuw ontmoetten. “Na vorig seizoen hebben we elkaar nog eens teruggezien”, bevestigde hij.

Toekomstige samenwerking besproken

Tijdens die ontmoeting kwam ook een mogelijke samenwerking opnieuw ter sprake. “We hebben altijd gezegd dat we ooit nog eens zouden samenwerken, dus daar is het inderdaad even over gegaan”, aldus Schoofs.

Ondanks de gesprekken tussen beide partijen, benadrukte Schoofs dat er geen sprake was van een concreet voorstel of onderhandelingen. Uiteindelijk trok Schoofs van KV Mechelen naar de kersverse landskampioen Union SG.