Zelfs Messi en Ronaldo durfden het niet: deze beslissing van Lamine Yamal zorgt voor verbazing bij de fans

Lamine Yamal, ster van Barça, zou binnenkort zijn handtekeningen kunnen beperken. De speler zou een overeenkomst hebben getekend om zijn handtekening zeldzamer... en op die manier dus duurder te maken.

Er is Lamine Yamal uiteraard een uitzonderlijke toekomst voorspeld en dat laat de fans van FC Barcelona dromen. De jonge vleugelspeler, beschouwd als een van de grootste talenten in het voetbal, eindigde als tweede bij de laatste Ballon d'Or, achter Ousmane Dembélé.

Einde van een tijdperk vol handtekeningen?

Geliefd bij de supporters van Barça weigerde Yamal tot op heden nog nooit een handtekening. Voor de stadions, bij de uitgang van de trainingen of tijdens evenementen nam hij de tijd om te tekenen. Maar volgens Mundo Deportivo zou deze vrijgevigheid tot een einde kunnen komen.

Het Spaanse wonderkind zou een overeenkomst hebben getekend met een bedrijf dat gespecialiseerd is in merchandising. Zijn entourage zou hem hebben geadviseerd zijn handtekeningen te beperken om zijn handtekening zeldzamer en waardevoller te maken.

Betalen voor een handtekening de nieuwe teneur?

Degenen die een aandenken van Yamal willen, zullen moeten betalen. Een verrassende verandering van imago voor een speler van 18 jaar. Nog een tiener voor sommigen.

Legendes zoals Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hebben nooit geld voor hun handtekeningen gevraagd. Een generatieverschil of simpelweg een financieel idee? De toekomst zal het moeten uitwijzen.