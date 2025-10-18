Beveren-coach Reedijk is duidelijk na gelijkspel tegen Beerschot: "Ik kan er moeilijk mee leven"

SK Beveren zag zijn zegereeks tot stilstand komen na een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Beerschot. Coach Marink Reedijk voelde teleurstelling in de kleedkamer.

SK Beveren had dit seizoen al zijn wedstrijden gewonnen, tot het op bezoek ging bij Beerschot. De Kielse Ratten konden de Waaslanders op een 1-1 gelijkspel houden.

Beveren vergeet zijn kansen af te werken

De bezoekers begonnen sterk, maar vergaten zichzelf te belonen. Pas rond het uur konden ze de ban breken, maar niet veel later volgde de gelijkmaker al, en dat zorgde voor momentum bij de thuisploeg.

"Na de gelijkmaker kreeg het hele stadion een boost", stelt Beveren-coach Marink Reedijk vast bij Het Laatste Nieuws. "Ze brachten extra slagkracht, speelden opportunistischer, en namen het overwicht. Toch vind ik dat we ons kranig verweerden in een lastige slotfase."

"Ik begrijp dat dit gelijkspel er uiteindelijk komt, maar ik kan er moeilijk mee leven", gaat Reedijk verder. "Ik wil alles winnen, net als mijn spelers. In de kleedkamer voelde je de teleurstelling, en dat is goed: dat betekent dat ze niet tevreden zijn met deze puntendeling."





Een gelijkspel op Beerschot is zeker geen schande

"Maar ik hoef mentaal geen oplapwerk te verrichten. Een punt op verplaatsing bij een topploeg, die nog ongeslagen is, blijft een resultaat waarmee je mag thuiskomen. We waren het grootste deel van de match dominant – dat besef leeft ook bij de jongens. Soms heb je het geluk mee, zoals tegen Kortrijk. Vandaag niet. Dat is voetbal", besluit de trainer.