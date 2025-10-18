📷 OFFICIEEL Contractverlenging bij Club Brugge: tot 2029 aan boord

Argus Vanden Driessche blijft tot 2029 verbonden aan Club NXT. De jonge doelman verlengde zijn contract bij Blauw-Zwart, waarmee hij zijn engagement voor de komende jaren bevestigt.

Eerste stappen bij Club Brugge

Vanden Driessche tekende in 2023 zijn eerste profcontract bij Club Brugge. Sinds het seizoen 2023-2024 maakt hij deel uit van de U23-kern van Club NXT. Op 22 februari 2025 stond hij voor het eerst onder de lat in de Challenger Pro League, tijdens een wedstrijd tegen KSC Lokeren. In datzelfde seizoen kwam hij ook in actie in de UEFA Youth League.

In totaal speelde hij 26 officiële wedstrijden voor Club Brugge. Daarvan waren zeven duels voor Club NXT U23 en zes optredens in de Youth League. De overige wedstrijden vonden plaats in andere competities en oefenmomenten. Zijn aanwezigheid in het doel werd door de technische staf als stabiel en betrouwbaar omschreven.

Internationaal debuut en nationale selecties

In september 2025 debuteerde Vanden Driessche bij de Belgische U19. Dat gebeurde tijdens een oefeninterland tegen Oostenrijk. Eerder was hij al vijf keer geselecteerd voor de Belgische U18. Tot op heden kwam hij drie keer uit voor de U19-selectie.

De doelman combineert zijn clubverplichtingen met regelmatige oproepen voor de nationale jeugdploegen. Zijn prestaties worden nauw opgevolgd door de Belgische voetbalbond. De keuze om zijn contract te verlengen past binnen de bredere visie van Club Brugge op talentontwikkeling.

Vanden Driessche tot 2029 bij Club NXT

De verlenging van zijn contract werd officieel bevestigd. Club Brugge communiceerde dat Vanden Driessche tot 2029 aan boord blijft. De club benadrukt dat de verlenging kadert binnen een langetermijnstrategie. Vanden Driessche blijft actief binnen de U23-kern, met mogelijke doorgroei naar het eerste elftal. Vandaag zit hij alvast opnieuw in de selectie van de A-kern voor de match tegen OH Leuven.