Harry Maguire haalt de grote woorden boven voor Senne Lammens: "Hij heeft alles"

Senne Lammens maakt razendsnel indruk bij Manchester United. De Belgische doelman kreeg heel wat lof van ploegmaat Harry Maguire.

Senne Lammens verovert de harten van de Manchester United-fans aan een hoog tempo. Wie als voetballiefhebber zijn sociale media opent, ziet ongetwijfeld iets passeren over de Belgische doelman.

Hij wordt vergeleken met de grootsten, en dat na twee wedstrijden. Het is misschien ook geen toeval dat United plots zes op zes pakt met Lammens tussen de palen.

Harry Maguire heeft niets dan mooie woorden voor Lammens

Maar dat had ook niet waar geweest zonder Harry Maguire, die voor het winnende doelpunt zorgde tegen Liverpool op zondag. Hij haalde na afloop de loftrompet boven voor onze landgenoot.

"Ik ben erg onder de indruk van Senne Lammens", zei hij volgens Het Nieuwsblad. "Ik wil me niet te hard uitspreken, want hij speelt op een positie waar de meeste druk is."





"Die positie is wellicht de moeilijkste van allemaal bij Manchester United, maar hij heeft alles. Het is een geweldige persoonlijkheid", besluit Maguire. Lammens zal ongetwijfeld goed slapen vannacht.