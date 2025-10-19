Johan Boskamp waarschuwt Marc Coucke en Michael Verschueren nu al

Johan Boskamp waarschuwt Marc Coucke en Michael Verschueren nu al
Foto: © photonews
Johan Boskamp uit kritiek op de bestuursstructuur bij Anderlecht en plaatst kanttekeningen bij de terugkeer van Michael Verschueren. De analist wijst op structurele problemen en waarschuwt voor herhaling van fouten uit het verleden.

Bestuurlijke instabiliteit blijft aanhouden

Volgens Johan Boskamp is de situatie bij Anderlecht al geruime tijd problematisch. Hij stelt dat het een beetje vervelend wordt om elke keer hetzelfde te moeten zeggen “Het voetbal is niet goed, de resultaten vallen tegen en op bestuursvlak springen ze al jaren van de hak op de tak”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Recent werd het organigram opnieuw aangepast. Michael Verschueren keert terug als protocollair voorzitter, terwijl Kenneth Bornauw de rol van CEO op zich neemt. Beide namen zijn niet nieuw binnen de clubstructuur. Boskamp merkt op dat zij eerder al pogingen ondernamen om de club te hervormen, zonder blijvend resultaat.

Coucke en Verschueren onder de loep

Boskamp benadrukt dat Verschueren en Bornauw de steun genieten van eigenaar Marc Coucke. “Dat helpt, maar die steun had Wouter Vandenhaute in het begin ook.” Hij stelt dat interne tegenwerking in het verleden een rol kan hebben gespeeld bij het uitblijven van succes. Volgens Boskamp zou dat niet mogen voorkomen bij een club met de status van Anderlecht.

De analist toont zich terughoudend over de impact van de recente benoemingen. “Ik zou graag zeggen van wel, maar ik wacht af.” Daarmee geeft hij aan dat hij voorlopig geen garanties ziet voor een structurele verbetering.

Populariteit onder supporters

De terugkeer van Michael Verschueren wordt positief onthaald door een groot deel van de achterban. Boskamp wijst op de reputatie van zijn vader, Michel Verschueren. “Zelfs als Michael de helft van de kwaliteiten van zijn vader heeft, dan kan ie nog altijd een grote meneer worden voor Anderlecht.” Hij noemt Mister Michel een figuur die zich volledig inzette voor de club. “Zo maken ze ze tegenwoordig niet meer”, besluit hij.

