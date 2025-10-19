KAA Gent plots gehavend voor clash met Zulte Waregem: Ivan Leko legt uit wat er aan de hand is

KAA Gent plots gehavend voor clash met Zulte Waregem: Ivan Leko legt uit wat er aan de hand is
Foto: © photonews

Ivan Leko moet het doen zonder Wilfried Kanga, Abdelkahar Kadri en Michal Skóraś voor de verplaatsing van KAA Gent naar Zulte Waregem. Ook Matisse Samoise is er niet bij, aangezien hij geschorst is.

De elfde speeldag van de Jupiler Pro League wordt zondag afgesloten. KAA Gent trekt naar Zulte Waregem en kan bij winst zijn plek in de top zes versterken.

Toch moet coach Ivan Leko, die begin dit seizoen nog klaagde over het gebrek aan aanvallende versterking, het verrassend genoeg stellen zonder al zijn zomeraanwinsten.

Drie geblesseerden en één geschorste bij AKA Gent

Wilfried Kanga staat niet op het wedstrijdblad, net als Abdelkahar Kadri en Michal Skóraś. Alle drie behoren ze tot de meest productieve Buffalo’s, samen met Omri Gandelman, die wél inzetbaar is.

"We missen vandaag 4 basisspelers. Kanga, Kadri en Skóraś zijn geblesseerd, Samoise is geschorst. Dat betekent dat we het wat anders gaan aanpakken, want we hebben geen andere spits met hetzelfde profiel als Kanga. Op training zag ik veel goeie dingen, dus ik ben heel benieuwd hoe de jongens het gaan doen", zei Ivan Leko vooraf.

Hoe ernstig de blessures precies zijn, moet nog blijken. Zeker is dat Gent het zo moeilijker kan krijgen en zal moeten rekenen op Hyllarion Goore, Franck Surdez en Omri Gandelman om het net te vinden in de Elindus Arena.

Volg Zulte Waregem - KAA Gent nu live op Voetbalkrant.com.

