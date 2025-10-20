Marokko wint het WK U20: jongeren van Anderlecht en Charleroi schrijven geschiedenis

Marokko wint het WK U20: jongeren van Anderlecht en Charleroi schrijven geschiedenis

Marokko U20 heeft Argentinië met 2-0 verslagen in de finale van het U20-wereldkampioenschap in Chili. Verschillende in België opgeleide jongeren schitterden en bezorgden het land een historische titel.

Marokko heeft het geflikt. De Leeuwenwelpen van de Atlas zijn wereldkampioen U20 in Chili na een 2-0-zege tegen Argentinië. Yassir Zabiri opende de score na een fout van de doelman en verdubbelde kort daarna de voorsprong.

Sinds het begin van het toernooi toonde deze Marokkaanse U20-ploeg veel moed en samenhang. In de halve finale schakelden ze Frankrijk uit na strafschoppen, na een bijzonder intense wedstrijd.

Meerdere spelers uit de Jupiler Pro League

In de basiself stonden verschillende bekende gezichten uit België. Ali Maamar hield stand op de rechterflank, Ismael Baouf, opgeleid in Neerpede, was sterk in de verdediging, en Yassine Khalifi (Charleroi) leverde knap werk op het middenveld. Anas Tajaouart (Anderlecht) bleef op de bank.

Deze overwinning toont aan dat ook het Belgische voetbal zijn aandeel had. Dankzij clubs als Anderlecht en Charleroi konden meerdere jonge Marokkanen leren, groeien en doorbreken op het hoogste niveau.

Marokko U20 heeft zo een historische bladzijde geschreven. Een generatie vol talent, karakter en durf lijkt geboren.

