Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United: dit heeft de Engelse pers te zeggen

Senne Lammens blijft indruk maken bij Manchester United. De Belgische doelman hielp zijn ploeg met een cruciale redding aan een 1-2 zege tegen Liverpool en verzamelt ondertussen lof uit alle hoeken: van ploegmaats, fans én de Engelse pers.

Lammens oogst veel lof van de fans en van zijn ploegmaats: Harry Maguire haalde de loftrompet al boven voor onze landgenoot. Ook in de Engelse pers waren ze positief.

Manchester United sluit Senne Lammens snel in de armen

"Stond zijn mannetje in een vijandige sfeer tijdens zijn tweede basisplaats in de Premier League", klonk het bij Sky Sport, dat hem een 7 gaf. "Maakte een grote redding met zijn been om Isak in de eerste helft van scoren te houden, één van de vijf reddingen die hij maakte.

"Kon weinig doen aan de gelijkmaker. Bleef vertrouwen uitstralen bij hoge ballen en bracht rust in de verdediging", gaat het medium verder. The Sun beloonde zijn prestatie met een acht op tien.





"Kreeg opnieuw zijn “Are you Schmeichel in disguise?”-gezang te horen nadat hij een één-op-één met Alexander Isak redde, de belangrijkste redding van zijn leven. Er waren een paar hachelijke momenten aan beide kanten, maar over het algemeen bleef hij kalm in zijn balbehandeling."

Manchester Evening News beloonde hem ook met een 8. "Speelde de grootste wedstrijd van zijn carrière op zijn 23ste en liet zich niet intimideren door de sfeer op Anfield. Bouwde verder op zijn zelfverzekerde debuut en verlichtte de druk door zijn doeltrappen ver weg te trappen."