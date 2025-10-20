Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

In de miljardenbegroting van de stad Antwerpen staat er opnieuw iets over de jeugdfaciliteiten voor sportclubs. En dus zijn er een aantal ploegen die mogelijk opnieuw kunnen gaan profiteren. Hoe zit het met het jeugdcomplex van Beerschot bijvoorbeeld?

Beerschot is (met zijn jeugd) momenteel aan het trainen op de Wilrijkse Pleinen, maar daar zou toch wel een en ander mogen (of moeten) gebeuren de komende jaren.

Nieuwe begroting stad Antwerpen

En dus zou er mogelijk geïnvesteerd moeten worden. Mogelijk gaat ook de stad Antwerpen daarbij tussenkomen, want zij hebben in hun miljardenbegroting ook ruimte voorzien voor “hoogwaardige” jeugdfaciliteiten van voetbalclubs, weet Het Nieuwsblad.

Een paar jaar geleden was er al eens een plan voor een investering van zeven miljoen euro, maar dat project kwam er uiteindelijk niet. Ondertussen is er een nieuwe overname en dus is er mogelijk nieuwe hoop.

Subsidies al dan niet van belang?

Rest de vraag: kunnen subsidies nog aangewend worden voor voetbalinfrastructuur? Professor Overheidsfinanciën Herman Matthijs (UGent) denkt dat de stad Antwerpen andere prioriteiten heeft.

“Een jeugdcomplex financieren is zeker bespreekbaar. De vraag is als je er geld insteekt: gaat het dan volledig naar de jeugd of indirect ook naar de A-ploeg? Dan moet je heel strikte regels opleggen en werken met een aparte boekhouding voor de profploeg en de jeugdploeg zodat het niet in één potje terechtkomt.”