Thibaut Courtois maakt zich bijzonder kwaad bij Real Madrid, en hij krijgt gelijk van coach Xabi Alonso

Thibaut Courtois redt Real Madrid opnieuw. Dankzij een geweldige redding in de slotfase pakt De Koninklijke de drie punten tegen Getafe.

Real Madrid wist dat de uitwedstrijd tegen Getafe lastig zou worden, en dat werd ook bevestigd door het verloop van de partij. In een eerder gesloten Madrileense derby dan tegen Atlético moesten Los Blancos hard werken om de drie punten mee te nemen.

De eerste helft verliep stroef: Getafe stond stevig en goed georganiseerd, waardoor Kylian Mbappé en zijn ploegmaats nauwelijks ruimte kregen. Het begin van een tactisch vraagstuk voor Xabi Alonso.

Door Vinícius Junior in te brengen in plaats van het jonge talent Mastantuono, gaf de coach zijn aanval nieuw leven. De Braziliaan dwong meteen de uitsluiting van Allan Nyom af, die nog maar net was ingevallen. Drie minuten later vond Arda Güler Mbappé in de zestien, en de Fransman rondde koel af voor de 0-1.

Courtois redt Real in extremis

Getafe probeerde in de slotminuten nog alles, maar Thibaut Courtois redde Real met een spectaculaire één-op-één in de toegevoegde tijd. Dankzij hem behield Madrid zowel de clean sheet als de overwinning. Meteen nadien sprong hij wel bijna uit zijn vel van woede.

Na de wedstrijd gaf Xabi Alonso zijn doelman gelijk. "Courtois was boos omdat we op het einde nog een één-op-één toestonden. Hij heeft gelijk. In zo’n situatie mag dat nooit gebeuren", verklaarde de coach.

Real Madrid
Getafe
Thibaut Courtois

