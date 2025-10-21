Analist heeft twee heel belangrijke vragen voor Wouter Vrancken en STVV

Analist heeft twee heel belangrijke vragen voor Wouter Vrancken en STVV
STVV presteert dit seizoen boven verwachting en oogst waardering voor het collectieve spel. Analist Stef Wijnants stelt echter twee concrete vragen aan coach Wouter Vrancken: waarom Matsuzawa nog niet startte en waarom de ambities beperkt blijven tot het vermijden van Play-off 3.

Waarom staat Matsuzawa niet in het basiselftal?

STVV wist ondanks het ontbreken van Ito en Musliu een sterke tweede helft neer te zetten tegen Anderlecht. Volgens Wijnants bevestigt dat de sterkte van het geheel. “STVV bewijst dit seizoen dat de waarde van een voetbalploeg niet schuilt in de optelsom van hun individueel talent, maar in de kracht van het collectief”, stelt hij in Het Belang van Limburg.
Toch is er binnen de achterban groeiende verbazing over de rol van Matsuzawa. De Japanner viel meermaals positief in, maar kreeg nog geen basisplaats. “Elke keer als hij invalt voegt hij iets dartels en verfrissends toe aan het spel van STVV”, zegt Wijnants. Hij vermoedt dat Vrancken bewust vasthoudt aan Sebaoui vanwege diens werkkracht, waar Matsuzawa indirect van profiteert.

De bekerwedstrijd tegen Knokke wordt door Wijnants genoemd als een geschikt moment om Matsuzawa een basisplaats te geven. De ontwikkeling van de speler lijkt sneller te gaan dan aanvankelijk voorzien, en zijn invalbeurten tonen potentieel.

Waarom ligt de lat niet hoger dan wegblijven van Play-off 3?

STVV hanteert momenteel een voorzichtige benadering. De ploeg bekijkt alles wedstrijd per wedstrijd en mikt op het vermijden van Play-off 3. Wijnants stelt dat deze aanpak te bescheiden is. “Met deze ploeg en het huidige vertrouwen zou ik de lat toch iets hoger durven leggen”, klinkt het.

Hij suggereert om te mikken op 25 punten na de heenronde. Daarvoor zijn nog zeven punten nodig uit vier wedstrijden. “Zorg voor wat positieve druk op de ketel”, zegt hij. Volgens Wijnants is het geen ramp als die doelstelling niet gehaald wordt, maar het kan wel een stimulans zijn.

Het Truiense publiek reageert positief op het huidige spelbeeld. Ondanks een beperkte oogst tegen Genk en Anderlecht is er nauwelijks kritiek. “Iedereen is het erover eens dat er muziek zit in deze ploeg”, besluit de analist.

