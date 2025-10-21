'Club Brugge mengt zich in strijd om spits die andere JPL-ploeg al op het oog had'

De Burkinese spits Papou Fayçal Konaté, actief bij RFS Riga, wekt de belangstelling van meerdere Europese clubs. Club Brugge heeft zich volgens Africafoot bij de gegadigden gevoegd, naast onder meer KV Mechelen en buitenlandse ploegen.

Europese belangstelling voor Konaté neemt toe

Papou Fayçal Konaté, 19 jaar en afkomstig uit Ouagadougou, speelt sinds een jaar in Letland. Met tien doelpunten in 22 wedstrijden voor RFS Riga heeft hij zich snel opgewerkt tot een vaste waarde. Zijn snelheid, doelgerichtheid en volwassen spel worden breed gewaardeerd. “Hij is een van de revelaties van het Letse kampioenschap”, stelt Africafoot.

Volgens bronnen dicht bij het dossier volgen vijf Europese clubs zijn situatie nauwgezet: Sparta Praag, Stade Rennais, Club Brugge, FC Basel en FC St. Gallen. Zij zien in Konaté een aanvaller met groeipotentieel, inzetbaar als dynamische versterking in de voorhoede.

Konaté genoot zijn opleiding bij RCK en Salitas FC. Zijn ontwikkeling in Letland wordt door scouts als een belangrijke stap beschouwd. Africafoot meldt dat ook Braga, Guimarães en KV Mechelen hem op de radar hebben.

Club Brugge en KV Mechelen in concurrentie

De Belgische interesse is niet nieuw. KV Mechelen werd eerder al genoemd als kandidaat, maar Club Brugge lijkt zich nu actief in de strijd te mengen. Beide clubs zoeken offensieve versterking en volgen de situatie van Konaté op de voet.

Het kamp van de speler bekijkt momenteel de verschillende opties. De voorkeur gaat uit naar een sportief project in een competitie met meer weerstand. “Het doel is een solide sportief traject in een competitie van hoger niveau”, stelt Africafoot.

Met het winterse transfermoment in zicht, wordt een drukke periode verwacht voor Konaté. Zijn marktwaarde stijgt en de kans op een overstap naar een grotere competitie neemt toe. De komende weken zullen bepalend zijn voor een mogelijke volgende stap in zijn carrière.