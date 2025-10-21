'Club Brugge mengt zich in strijd om spits die andere JPL-ploeg al op het oog had'

'Club Brugge mengt zich in strijd om spits die andere JPL-ploeg al op het oog had'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Burkinese spits Papou Fayçal Konaté, actief bij RFS Riga, wekt de belangstelling van meerdere Europese clubs. Club Brugge heeft zich volgens Africafoot bij de gegadigden gevoegd, naast onder meer KV Mechelen en buitenlandse ploegen.

Europese belangstelling voor Konaté neemt toe

Papou Fayçal Konaté, 19 jaar en afkomstig uit Ouagadougou, speelt sinds een jaar in Letland. Met tien doelpunten in 22 wedstrijden voor RFS Riga heeft hij zich snel opgewerkt tot een vaste waarde. Zijn snelheid, doelgerichtheid en volwassen spel worden breed gewaardeerd. “Hij is een van de revelaties van het Letse kampioenschap”, stelt Africafoot.

Volgens bronnen dicht bij het dossier volgen vijf Europese clubs zijn situatie nauwgezet: Sparta Praag, Stade Rennais, Club Brugge, FC Basel en FC St. Gallen. Zij zien in Konaté een aanvaller met groeipotentieel, inzetbaar als dynamische versterking in de voorhoede.

Konaté genoot zijn opleiding bij RCK en Salitas FC. Zijn ontwikkeling in Letland wordt door scouts als een belangrijke stap beschouwd. Africafoot meldt dat ook Braga, Guimarães en KV Mechelen hem op de radar hebben.

Club Brugge en KV Mechelen in concurrentie

De Belgische interesse is niet nieuw. KV Mechelen werd eerder al genoemd als kandidaat, maar Club Brugge lijkt zich nu actief in de strijd te mengen. Beide clubs zoeken offensieve versterking en volgen de situatie van Konaté op de voet.

Het kamp van de speler bekijkt momenteel de verschillende opties. De voorkeur gaat uit naar een sportief project in een competitie met meer weerstand. “Het doel is een solide sportief traject in een competitie van hoger niveau”, stelt Africafoot.

Met het winterse transfermoment in zicht, wordt een drukke periode verwacht voor Konaté. Zijn marktwaarde stijgt en de kans op een overstap naar een grotere competitie neemt toe. De komende weken zullen bepalend zijn voor een mogelijke volgende stap in zijn carrière.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KV Mechelen

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

12:00
Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

11:40
1
Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

12:00
Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

11:20
2
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

11:00
Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen Opinie

Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen

10:45
1
"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

10:30
1
Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard

Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard

09:30
13
Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

10:15
'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

08:40
Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

08:20
7
David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen

David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen

09:00
Na gigantische ontgoocheling tegen Seraing: aanvoerder van Patro spreekt klare taal

Na gigantische ontgoocheling tegen Seraing: aanvoerder van Patro spreekt klare taal

09:15
1
Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

07:20
5
Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

08:00
Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

07:00
1
Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

07:40
Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

06:30
5
Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

23:00
3
Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

23:30
3
Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

21:40
5
Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

22:30
1
Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

22:00
Voert de Belgische voetbalbond de druk op? Nathan De Cat is geselecteerd voor WK U17 in Qatar

Voert de Belgische voetbalbond de druk op? Nathan De Cat is geselecteerd voor WK U17 in Qatar

20:40
4
Misverstanden aan beide zijden: Bataille legt uit hoe (pijnlijk) vertrek bij Antwerp tot stand is gekomen

Misverstanden aan beide zijden: Bataille legt uit hoe (pijnlijk) vertrek bij Antwerp tot stand is gekomen

21:00
1
KV Kortrijk is de lachende derde in Challenger Pro League en dat levert deze reactie op

KV Kortrijk is de lachende derde in Challenger Pro League en dat levert deze reactie op

21:20
Baas in eigen Kuip: 'Feyenoord doet krachttoer en telt miljoenen neer'

Baas in eigen Kuip: 'Feyenoord doet krachttoer en telt miljoenen neer'

21:10
Jonathan Lardot komt met (vreemde?) uitleg na afgekeurd doelpunt van Thorgan Hazard: "Het was héél nipt"

Jonathan Lardot komt met (vreemde?) uitleg na afgekeurd doelpunt van Thorgan Hazard: "Het was héél nipt"

20:00
9
Stef Wils verstopt zich niét en spreekt over mogelijk ontslag als coach van Antwerp FC

Stef Wils verstopt zich niét en spreekt over mogelijk ontslag als coach van Antwerp FC

19:40
16
Max Dean eindelijk op de terugweg bij KAA Gent, maar andere speler valt mogelijk lang uit

Max Dean eindelijk op de terugweg bij KAA Gent, maar andere speler valt mogelijk lang uit

19:50
Deze speler is eens niét transfervrij, maar: 'Met dit plan wil Real Madrid Haaland naar Spanje halen'

Deze speler is eens niét transfervrij, maar: 'Met dit plan wil Real Madrid Haaland naar Spanje halen'

20:20
1
Wat weet hij van Club Brugge? Het ongemakkelijke antwoord van Harry Kane

Wat weet hij van Club Brugge? Het ongemakkelijke antwoord van Harry Kane

17:30
Marc Wilmots krijgt de volle laag: "Het laatste wat we nodig hebben"

Marc Wilmots krijgt de volle laag: "Het laatste wat we nodig hebben"

19:00
9
Winnaar tegen Standard, verliezer in Sint-Truiden: het lukt niet elke keer voor Besnik Hasi Analyse

Winnaar tegen Standard, verliezer in Sint-Truiden: het lukt niet elke keer voor Besnik Hasi

18:40
'Engelse cultfiguur verlaat Premier League en gaat héél véél geld verdienen in de woestijn'

'Engelse cultfiguur verlaat Premier League en gaat héél véél geld verdienen in de woestijn'

19:20
3
Daniel Van Buyten geeft Club Brugge héél weinig kans: "Misschien een halfuur"

Daniel Van Buyten geeft Club Brugge héél weinig kans: "Misschien een halfuur"

16:00
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp Green kill Green kill over Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen Swakke25 Swakke25 over Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet CringeMedia CringeMedia over Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me" EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen CringeMedia CringeMedia over Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken OH boy OH boy over Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard CringeMedia CringeMedia over Marc Wilmots krijgt de volle laag: "Het laatste wat we nodig hebben" Demogorgon Demogorgon over Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over "Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved