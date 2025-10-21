De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus

De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus
Foto: Walfoot
De jonge Belg Maxime De Brul maakte in januari de overstap naar Juventus en traint nu al mee met het eerste elftal. De Italiaanse topclub ziet in hem een speler voor de toekomst.

Maxime De Brul werd opgeleid bij Eendracht Aalst en KAA Gent. In januari trok hij naar het opleidingscentrum van Juventus.

Na enkele maanden bij de U17 werd hij dit seizoen doorgeschoven naar de U20, op amper 16-jarige leeftijd. De centrale verdediger speelde al in vijf van de eerste acht wedstrijden in de Primavera 1.

Maxime De Brul traint mee met het eerste elftal van Juventus

Na enkele minuten te hebben gespeeld in de Youth League (de Champions League voor U19-teams), wordt Maxime De Brul beschouwd als een groot talent. Coach Igor Tudor heeft dat goed begrepen.

De vermoedelijke toekomstige jeugd­international (de U17 is de eerste officiële leeftijdscategorie) traint inmiddels mee met het eerste elftal van Juventus, zoals te zien is op de foto hieronder.

Een vaste plaats in de Serie A is natuurlijk nog te vroeg, maar het is een duidelijk teken dat Juventus in hem gelooft en hem een profcontract wil aanbieden zodra de gelegenheid zich voordoet. Zijn verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd.

