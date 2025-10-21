Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

Rennes komt moeilijk op gang in de Ligue 1. De naam van Philippe Clement duikt op als mogelijke vervanger van Habib Beye.

Sinds zijn vertrek bij Rangers is Clement beschikbaar en neemt hij de tijd om een nieuw project te kiezen. De Belgische coach kreeg de afgelopen maanden meerdere aanbiedingen, maar geen daarvan kon hem overtuigen.

Terugkeer naar de Ligue 1?

Volgens FootMercato houdt een club uit de Ligue 1 hem in de gaten. Stade Rennais, dat momenteel in een moeilijke fase zit, overweegt een wijziging op de trainersbank. De resultaten onder Habib Beye hebben het bestuur niet gerustgesteld.

Met vier opeenvolgende gelijke spelen boekt Rennes geen vooruitgang in het klassement. Vooral het recente gelijkspel tegen Auxerre zou intern voor ergernis hebben gezorgd. De clubleiding begint andere pistes te verkennen.

De voormalige trainer van AS Monaco en Club Brugge zou goed passen binnen het project van Rennes. Zijn ervaring in de Franse competitie en zijn profiel spreken het bestuur aan.

Voorlopig is er nog niets beslist. Clement blijft geduldig en wacht op het juiste aanbod. Maar als Rennes op deze manier blijft presteren, kan er snel beweging komen.