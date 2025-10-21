Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

Het seizoen van Kos Karetsas verloopt tot dusver moeizaam. De jonge aanvaller van Racing Genk kon in dertien wedstrijden slechts één assist afleveren en is zijn basisplaats kwijt. Analisten Tuur Dierckx en Franky Van der Elst analyseerden zijn situatie in de Sporza-rubriek 'één-tweetje'.

Franky Van der Elst: “Hij straalt weinig vreugde uit”

Tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge kreeg Karetsas opnieuw speelminuten, maar kon hij geen indruk maken. Franky Van der Elst stelde vast dat de speler momenteel weinig energie uitstraalt. “Je hebt iedere keer de indruk dat het tegen zijn goesting is als hij moet invallen”, zegt hij bij Sporza. Volgens Van der Elst lukte er weinig en probeerde Karetsas geforceerd moeilijke acties te maken, zonder resultaat.

De analist merkte op dat Karetsas in interlands met Griekenland een ander gezicht toont. “Als je hem dan ziet spelen tijdens de interlandperiode met Griekenland ... Dat is toch anders, met veel meer goesting.” Van der Elst vindt dat Genk moet zoeken naar manieren om hem opnieuw in de basis te krijgen.

Tuur Dierckx: “Bevestigen is nog wat anders dan komen piepen”

Tuur Dierckx wijst op de leeftijd van Karetsas als mogelijke factor. “Karetsas is nog altijd maar 17”, stelt hij. Vorig seizoen werd hij breed geprezen, maar volgens Dierckx brengt bevestigen een andere mentale belasting met zich mee. De spits van Sporting Hasselt benadrukt dat de druk op jonge spelers snel toeneemt wanneer de verwachtingen stijgen.

Dierckx vermoedt dat Karetsas zelf vindt dat hij een basisplaats verdient. “Ongetwijfeld vindt Karetsas zelf dat hij in de basis moet staan”, zegt hij. Tegelijk waarschuwt hij dat een gebrek aan inzet in korte invalbeurten nadelig kan zijn. “Want als je niks toont in die weinige minuten zal je ook in de volgende match niet mogen starten.”

Het wordt afwachten hoe de situatie zich verder evolueert. Zeker richting een transfer volgende zomer moet er dringend wat gebeuren, zowel voor de speler, maar ook voor KRC Genk dat in de nabije toekomst wil cashen op Karetsas.