Zware uithaal van Thibaut Courtois heeft geholpen: La Liga neemt plots grote beslissing

Zware uithaal van Thibaut Courtois heeft geholpen: La Liga neemt plots grote beslissing
Foto: © photonews
Word fan van Barcelona! 3045

La Liga heeft het plan om Villarreal - Barcelona in Miami te laten spelen alsnog afgeblazen. Na zware kritiek van spelers, fans en Thibaut Courtois besloot de Spaanse competitie het omstreden project te annuleren.

De voetbalwereld, en dan vooral de Spaanse, ontplofte onlangs na een beslissing van La Liga. Daar hadden ze namelijk besloten om de wedstrijd Villarreal CF - FC Barcelona in Miami te laten doorgaan.

Supporters, maar ook spelers, konden hier niet mee lachen. Terwijl Thibaut Courtois al keihard uithaalde naar de baas van La Liga, Javier Tebas, liep het op sociale media ook vol met kwade berichten van fans.

Geen Villarreal - Barcelona in het buitenland

La Liga-ploegen voetbalden na het eerste fluitsignaal een seconde of 30 niet afgelopen weekend, maar dit werd uit beeld gehouden. Dit zorgde voor nog meer woede. 

Maar uiteindelijk heeft La Liga gekraakt, dat maakte het bekend in een statement. "LALIGA kondigt aan dat, na gesprekken met de organisator van de officiële LALIGA-wedstrijd in Miami, is besloten om het evenement te annuleren vanwege de onzekerheid die de afgelopen weken in Spanje is ontstaan", klinkt het officieel.

La Liga gaat nog verder in zijn statement, door het eigen standpunt te verdedigen. "LALIGA betreurt diep dat dit project, dat een historische en unieke kans vertegenwoordigde voor de internationale uitbreiding van het Spaanse voetbal, niet kan worden voortgezet."

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Barcelona

Meer nieuws

Dit ga je bij Club Brugge, Anderlecht of Genk niet snel zien: zo ging het eraan toe bij Union na de rammeling

Dit ga je bij Club Brugge, Anderlecht of Genk niet snel zien: zo ging het eraan toe bij Union na de rammeling

23:37
Slachtpartij in de Champions League: Barça vernedert Olympiakos, Fermin Lopez met hattrick

Slachtpartij in de Champions League: Barça vernedert Olympiakos, Fermin Lopez met hattrick

22:30
3
Union SG laat kansen liggen en wordt net voor rust uitgeteld: Inter maakte er nog afstraffing van

Union SG laat kansen liggen en wordt net voor rust uitgeteld: Inter maakte er nog afstraffing van

22:50
Matz Sels kent zijn nieuwe trainer: een bekend gezicht uit de Premier League trekt naar Nottingham Forest

Matz Sels kent zijn nieuwe trainer: een bekend gezicht uit de Premier League trekt naar Nottingham Forest

22:00
1
Club Brugge klaar voor Bayern: Tzolis blikt vooruit op droomduel in München

Club Brugge klaar voor Bayern: Tzolis blikt vooruit op droomduel in München

21:40
Sébastien Pocognoli komt met goed nieuws bij AS Monaco

Sébastien Pocognoli komt met goed nieuws bij AS Monaco

21:21
Vincent Kompany reageert op vraag over Anderlecht: "No way dat ik dat doe!"

Vincent Kompany reageert op vraag over Anderlecht: "No way dat ik dat doe!"

21:00
Verrassende topschutter op komst? U bent formeel

Verrassende topschutter op komst? U bent formeel

20:40
1
Nicky Hayen legt uit welk plan hij klaar heeft voor Kompany en Bayern: "Dan kan je mogelijkheden creëren"

Nicky Hayen legt uit welk plan hij klaar heeft voor Kompany en Bayern: "Dan kan je mogelijkheden creëren"

20:21
1
Op weg naar een WK op 4000 meter hoogte? "We gaan het doen, dat is zeker"

Op weg naar een WK op 4000 meter hoogte? "We gaan het doen, dat is zeker"

20:00
2
Jorthy Mokio zal zijn eisen moeten herzien om bij Ajax te blijven

Jorthy Mokio zal zijn eisen moeten herzien om bij Ajax te blijven

19:40
"Het is manipulatie": Thibaut Courtois haalt keihard uit naar de voorzitter van La Liga

"Het is manipulatie": Thibaut Courtois haalt keihard uit naar de voorzitter van La Liga

17:40
U19 van Union krijgt serieuze klap te verwerken in de Youth League

U19 van Union krijgt serieuze klap te verwerken in de Youth League

19:20
Analist heeft twee heel belangrijke vragen voor Wouter Vrancken en STVV

Analist heeft twee heel belangrijke vragen voor Wouter Vrancken en STVV

19:15
De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus

De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus

19:00
5
Ivan Leko zegt sorry aan de fans na blamage bij Zulte Waregem

Ivan Leko zegt sorry aan de fans na blamage bij Zulte Waregem

18:30
1
Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

18:20
1
Gedoe rond Nathan De Cat: "Vorige generatie op WK U17 was ook geen Gouden Generatie" Factcheck

Gedoe rond Nathan De Cat: "Vorige generatie op WK U17 was ook geen Gouden Generatie"

18:40
Daar is hij weer: eindelijk nieuws over Loïc Lapoussin bij Sint-Truiden

Daar is hij weer: eindelijk nieuws over Loïc Lapoussin bij Sint-Truiden

18:00
1
Vincent Kompany blikt vooruit op clash met Club Brugge laat zich uit over Nicky Hayen

Vincent Kompany blikt vooruit op clash met Club Brugge laat zich uit over Nicky Hayen

17:20
OFFICIEEL: KAA Gent verrast met de komst van 18-jarig talent

OFFICIEEL: KAA Gent verrast met de komst van 18-jarig talent

17:00
WK U17 heeft gevolgen voor Belgisch voetbal: Genk overweegt wedstrijd uit te stellen

WK U17 heeft gevolgen voor Belgisch voetbal: Genk overweegt wedstrijd uit te stellen

16:32
6
Vanhaezebrouck ziet dat niet Erenbjerg, maar andere speler van Essevee meest gegeerd wordt op transfermarkt

Vanhaezebrouck ziet dat niet Erenbjerg, maar andere speler van Essevee meest gegeerd wordt op transfermarkt

16:15
Kan Club Brugge stunten tegen Bayern München? Gert Verheyen velt zijn oordeel

Kan Club Brugge stunten tegen Bayern München? Gert Verheyen velt zijn oordeel

16:00
3
Niet denken aan punten, Club Brugge heeft een belangrijkere opdracht tegen Bayern München Analyse

Niet denken aan punten, Club Brugge heeft een belangrijkere opdracht tegen Bayern München

15:15
Napoli-coach Antonio Conte is duidelijk over Noa Lang: "Hij kan goed zingen en dansen, maar..."

Napoli-coach Antonio Conte is duidelijk over Noa Lang: "Hij kan goed zingen en dansen, maar..."

15:30
Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

15:00
Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

14:40
Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

14:20
2
Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

14:15
Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

13:45
Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

14:02
2
Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

13:30
"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd

"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd

13:15
Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

13:01
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

12:00

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 9
Real Oviedo Real Oviedo 0-2 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Sevilla Sevilla 1-3 Real Mallorca Real Mallorca
Barcelona Barcelona 2-1 Girona FC Girona FC
Villarreal Villarreal 2-2 Real Betis Real Betis
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-0 Osasuna Osasuna
Elche CF Elche CF 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Levante Levante 0-3 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Getafe Getafe 0-1 Real Madrid Real Madrid
Alaves Alaves 0-0 Valencia CF Valencia CF

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Zware uithaal van Thibaut Courtois heeft geholpen: La Liga neemt plots grote beslissing Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Matz Sels kent zijn nieuwe trainer: een bekend gezicht uit de Premier League trekt naar Nottingham Forest Venom#13 Venom#13 over Thibaut Courtois maakt zich bijzonder kwaad bij Real Madrid, en hij krijgt gelijk van coach Xabi Alonso Venom#13 Venom#13 over Slachtpartij in de Champions League: Barça vernedert Olympiakos, Fermin Lopez met hattrick EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Union SG - Inter Milaan: 0-4 J K J K over Op weg naar een WK op 4000 meter hoogte? "We gaan het doen, dat is zeker" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Verrassende topschutter op komst? U bent formeel King of Highbury King of Highbury over Arsenal - Atlético Madrid: 4-0 Andreas2962 Andreas2962 over Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved