Zware uithaal van Thibaut Courtois heeft geholpen: La Liga neemt plots grote beslissing

La Liga heeft het plan om Villarreal - Barcelona in Miami te laten spelen alsnog afgeblazen. Na zware kritiek van spelers, fans en Thibaut Courtois besloot de Spaanse competitie het omstreden project te annuleren.

De voetbalwereld, en dan vooral de Spaanse, ontplofte onlangs na een beslissing van La Liga. Daar hadden ze namelijk besloten om de wedstrijd Villarreal CF - FC Barcelona in Miami te laten doorgaan.

Supporters, maar ook spelers, konden hier niet mee lachen. Terwijl Thibaut Courtois al keihard uithaalde naar de baas van La Liga, Javier Tebas, liep het op sociale media ook vol met kwade berichten van fans.

Geen Villarreal - Barcelona in het buitenland

La Liga-ploegen voetbalden na het eerste fluitsignaal een seconde of 30 niet afgelopen weekend, maar dit werd uit beeld gehouden. Dit zorgde voor nog meer woede.

Maar uiteindelijk heeft La Liga gekraakt, dat maakte het bekend in een statement. "LALIGA kondigt aan dat, na gesprekken met de organisator van de officiële LALIGA-wedstrijd in Miami, is besloten om het evenement te annuleren vanwege de onzekerheid die de afgelopen weken in Spanje is ontstaan", klinkt het officieel.

La Liga gaat nog verder in zijn statement, door het eigen standpunt te verdedigen. "LALIGA betreurt diep dat dit project, dat een historische en unieke kans vertegenwoordigde voor de internationale uitbreiding van het Spaanse voetbal, niet kan worden voortgezet."