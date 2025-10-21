"Het is manipulatie": Thibaut Courtois haalt keihard uit naar de voorzitter van La Liga

Thibaut Courtois heeft uitgehaald naar La Liga-voorzitter Javier Tebas. De doelman van Real Madrid reageerde fel op de censuur rond de protesten tegen het verplaatsen van de wedstrijd Villarreal - Barcelona naar Miami.

Thibaut Courtois was aanwezig op de persconferentie voor de wedstrijd Real Madrid - Juventus in de Champions League. De doelman van de Merengues kreeg onder meer vragen over het verplaatsen van de wedstrijd Villarreal - Barcelona naar Miami, en vooral over de protesten die daarop volgden tijdens de verschillende wedstrijden afgelopen weekend. Die werden door La Liga gecensureerd.

Thibaut Courtois is scherp voor Javier Tebas

Spelers besloten om, na het eerste fluitsignaal, even niets te doen. De Belgische doelman spaarde zijn woorden niet wat betreft Javier Tebas, voorzitter van La Liga, die niet wilde dat de beelden hiervan werden uitgezonden.

"Ik weet niet waarom mensen verrast zijn. Ik heb nog nooit een voorzitter van een competitie zo horen praten als hij (Tebas). Ze proberen dingen te verbergen. Het is manipulatie."

Na Dani Carvajal en coach Xabi Alonso is Thibaut Courtois de derde bij Real Madrid die duidelijk een mening heeft over het onderwerp. De Madrileense club heeft bovendien beroep aangetekend tegen deze beslissing.





"Het verstoort de competitie. Daarna is het gemakkelijk om te praten over de NBA, de NFL… De NBA telt 82 wedstrijden, daarna zijn er play-offs die niets veranderen. In de NFL hebben de eigenaars van alle teams gestemd. Hier legt La Liga het op omdat het hen uitkomt. Het verstoort de competitie en respecteert de spelersovereenkomst niet."

"We moeten thuis en uit spelen. Thuis spelen is niet hetzelfde als uit spelen. Uit spelen in La Liga is heel moeilijk, zoals we hebben meegemaakt tegen Sociedad en Getafe. Villarreal uit is moeilijk", verklaarde Courtois over het onderwerp, volgens Real-France.