"Het is manipulatie": Thibaut Courtois haalt keihard uit naar de voorzitter van La Liga

"Het is manipulatie": Thibaut Courtois haalt keihard uit naar de voorzitter van La Liga

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thibaut Courtois heeft uitgehaald naar La Liga-voorzitter Javier Tebas. De doelman van Real Madrid reageerde fel op de censuur rond de protesten tegen het verplaatsen van de wedstrijd Villarreal - Barcelona naar Miami.

Thibaut Courtois was aanwezig op de persconferentie voor de wedstrijd Real Madrid - Juventus in de Champions League. De doelman van de Merengues kreeg onder meer vragen over het verplaatsen van de wedstrijd Villarreal - Barcelona naar Miami, en vooral over de protesten die daarop volgden tijdens de verschillende wedstrijden afgelopen weekend. Die werden door La Liga gecensureerd.

Thibaut Courtois is scherp voor Javier Tebas

Spelers besloten om, na het eerste fluitsignaal, even niets te doen. De Belgische doelman spaarde zijn woorden niet wat betreft Javier Tebas, voorzitter van La Liga, die niet wilde dat de beelden hiervan werden uitgezonden.

"Ik weet niet waarom mensen verrast zijn. Ik heb nog nooit een voorzitter van een competitie zo horen praten als hij (Tebas). Ze proberen dingen te verbergen. Het is manipulatie."

Na Dani Carvajal en coach Xabi Alonso is Thibaut Courtois de derde bij Real Madrid die duidelijk een mening heeft over het onderwerp. De Madrileense club heeft bovendien beroep aangetekend tegen deze beslissing.

"Het verstoort de competitie. Daarna is het gemakkelijk om te praten over de NBA, de NFL… De NBA telt 82 wedstrijden, daarna zijn er play-offs die niets veranderen. In de NFL hebben de eigenaars van alle teams gestemd. Hier legt La Liga het op omdat het hen uitkomt. Het verstoort de competitie en respecteert de spelersovereenkomst niet."

"We moeten thuis en uit spelen. Thuis spelen is niet hetzelfde als uit spelen. Uit spelen in La Liga is heel moeilijk, zoals we hebben meegemaakt tegen Sociedad en Getafe. Villarreal uit is moeilijk", verklaarde Courtois over het onderwerp, volgens Real-France.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Juventus
Villarreal
Thibaut Courtois

Meer nieuws

Op weg naar een WK op 4000 meter hoogte? "We gaan het doen, dat is zeker"

Op weg naar een WK op 4000 meter hoogte? "We gaan het doen, dat is zeker"

20:00
De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus

De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus

19:00
1
Jorthy Mokio zal zijn eisen moeten herzien om bij Ajax te blijven

Jorthy Mokio zal zijn eisen moeten herzien om bij Ajax te blijven

19:40
"Geen enkele impact": Rode Duivel wordt fel bekritiseerd in Italië

"Geen enkele impact": Rode Duivel wordt fel bekritiseerd in Italië

12:41
U19 van Union krijgt serieuze klap te verwerken in de Youth League

U19 van Union krijgt serieuze klap te verwerken in de Youth League

19:20
Analist heeft twee heel belangrijke vragen voor Wouter Vrancken en STVV

Analist heeft twee heel belangrijke vragen voor Wouter Vrancken en STVV

19:15
Ivan Leko zegt sorry aan de fans na blamage bij Zulte Waregem

Ivan Leko zegt sorry aan de fans na blamage bij Zulte Waregem

18:30
1
Gedoe rond Nathan De Cat: "Vorige generatie op WK U17 was ook geen Gouden Generatie" Factcheck

Gedoe rond Nathan De Cat: "Vorige generatie op WK U17 was ook geen Gouden Generatie"

18:40
Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

18:20
1
Daar is hij weer: eindelijk nieuws over Loïc Lapoussin bij Sint-Truiden

Daar is hij weer: eindelijk nieuws over Loïc Lapoussin bij Sint-Truiden

18:00
1
Vincent Kompany blikt vooruit op clash met Club Brugge laat zich uit over Nicky Hayen

Vincent Kompany blikt vooruit op clash met Club Brugge laat zich uit over Nicky Hayen

17:20
OFFICIEEL: KAA Gent verrast met de komst van 18-jarig talent

OFFICIEEL: KAA Gent verrast met de komst van 18-jarig talent

17:00
WK U17 heeft gevolgen voor Belgisch voetbal: Genk overweegt wedstrijd uit te stellen

WK U17 heeft gevolgen voor Belgisch voetbal: Genk overweegt wedstrijd uit te stellen

16:32
6
Vanhaezebrouck ziet dat niet Erenbjerg, maar andere speler van Essevee meest gegeerd wordt op transfermarkt

Vanhaezebrouck ziet dat niet Erenbjerg, maar andere speler van Essevee meest gegeerd wordt op transfermarkt

16:15
Kan Club Brugge stunten tegen Bayern München? Gert Verheyen velt zijn oordeel

Kan Club Brugge stunten tegen Bayern München? Gert Verheyen velt zijn oordeel

16:00
3
Niet denken aan punten, Club Brugge heeft een belangrijkere opdracht tegen Bayern München Analyse

Niet denken aan punten, Club Brugge heeft een belangrijkere opdracht tegen Bayern München

15:15
Napoli-coach Antonio Conte is duidelijk over Noa Lang: "Hij kan goed zingen en dansen, maar..."

Napoli-coach Antonio Conte is duidelijk over Noa Lang: "Hij kan goed zingen en dansen, maar..."

15:30
Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

15:00
Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

14:40
Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

14:20
2
Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

14:15
Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

13:45
Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

14:02
2
Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

13:30
"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd

"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd

13:15
Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

13:01
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

12:00
Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

11:40
4
LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

12:12
Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht De derde helft

Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht

12:20
Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

12:00
1
Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

11:20
11
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

11:00
1
Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen Opinie

Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen

10:45
1
"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

10:30
5
Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 9
Real Oviedo Real Oviedo 0-2 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Sevilla Sevilla 1-3 Real Mallorca Real Mallorca
Barcelona Barcelona 2-1 Girona FC Girona FC
Villarreal Villarreal 2-2 Real Betis Real Betis
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-0 Osasuna Osasuna
Elche CF Elche CF 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Levante Levante 0-3 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Getafe Getafe 0-1 Real Madrid Real Madrid
Alaves Alaves 0-0 Valencia CF Valencia CF

Nieuwste reacties

Wekke2002 Wekke2002 over Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard pinantie pinantie over Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag André Coenen André Coenen over Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me" Borak Borak over De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus Dirk ie Dirk ie over Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag Erwin Wille Erwin Wille over Ivan Leko zegt sorry aan de fans na blamage bij Zulte Waregem Joe Joe over Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen Vital Verheyen Vital Verheyen over WK U17 heeft gevolgen voor Belgisch voetbal: Genk overweegt wedstrijd uit te stellen Dirk1897 Dirk1897 over Daar is hij weer: eindelijk nieuws over Loïc Lapoussin bij Sint-Truiden Kellner Kellner over Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved