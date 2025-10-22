Anderlecht wrijft zich in de handen: de wereldkampioenen uit Neerpede kunnen veel geld opleveren

Anderlecht wrijft zich in de handen: de wereldkampioenen uit Neerpede kunnen veel geld opleveren
Foto: © photonews
Ali Maamar en Anas Tajaouart keren terug uit Chili met de prestigieuze titel van wereldkampioen U20. Onverwacht voor RSC Anderlecht, dat zo stevig kan cashen met spelers die ver van een status als kernspeler staan.

Anderlecht mag zich gelukkig prijzen dat Killian Sardella de afgelopen weken op een goed niveau is teruggekeerd van een blessure en dat ook Ilay Camara geleidelijk weer in vorm is gekomen. Want Ali Maamar, die de club met plezier heeft laten deelnemen aan het WK U20, is waarschijnlijk langer weg dan verwacht.

Toch kon iedereen die op de hoogte was van de evolutie van het Marokkaanse voetbal, ook bij de jeugdteams, verwachten dat de jonge Leeuwen van de Atlas zouden presteren op het WK U20. Deze titel bevestigt het geweldige werk dat Marokko heeft verricht, dat al de titel pakte op de CAN U23 in 2023.

Ali Maamar, teruggekeerd om duurder verkocht te worden?

Sommigen zullen de triomfantelijke terugkeer van Maamar bij Anderlecht, die nu de status van wereldkampioen heeft, vergelijken met de aanvankelijke weigering van de club om Nathan De Cat deel te laten nemen aan het WK U17. De twee situaties zijn heel verschillend: Maamar was alleen basisspeler bij RSCA door omstandigheden, en was eerlijk gezegd niet overtuigend.

De supporters van Anderlecht die blij zijn met zijn succes, moeten echter twee dingen niet vergeten: ten eerste dat het Lotto Park regelmatig gefloten heeft bij elke terugspeelbal van Ali Maamar in de weken voor zijn vertrek naar Chili. Ten tweede dat RSCA zal profiteren van zijn internationale reputatie die hij heeft verworven op het WK U20 om hem zo snel mogelijk te verkopen.

Want een onbetwiste basisspeler zijn op een WK U20 betekent niet veel. Een simpele blik op de basiself van Uruguay, wereldkampioen U20 in 2023, bewijst het: zes van de elf spelen nog steeds in Zuid-Amerika, één in Saudi-Arabië, één in Qatar en een ander in de Verenigde Arabische Emiraten.

Wat met de toekomst?

Het zijn vooral de Golfstaten die, in een poging hun strategie enigszins te veranderen en jong talent aan te trekken, op zoek zijn naar talenten op dit soort toernooien. De kans is groot dat Saudi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten zich haasten en als er een aantrekkelijke aanbieding voor Ali Maamar op de tafel van RSCA komt, zal de club niet aarzelen.

Hetzelfde geldt voor Anas Tajaouart, die dit seizoen geen minuut in het A-team heeft gespeeld. Als hij niet snel doorbreekt, kan RSCA in ieder geval zijn status als wereldkampioen U20 optimaliseren. Daarna kan men, net als bij Ismaël Baouf, "betreuren" dat hij elders doorbreekt, maar heel Neerpede kan niet doorbreken in het A-team... dus daar kunnen ze beter van profiteren.

Anderlecht
Ali Maamar
Anas Tajaouart

