Bijna witte rook bij OHL: Kans steeds groter dat deze Belg de opvolger wordt van David Hubert

Oud-Heverlee Leuven staat erg dicht bij een nieuwe hoofdcoach. Het zou nog tussen twee kandidaten gaan, waarvan Timmy Simons één van de kanshebbers is om David Hubert op te volgen.

Door het vertrek van David Hubert naar landskampioen Union, waarmee hij dinsdag met 0-4 verloor van het Italiaanse Internazionale, moest Oud-Heverlee Leuven in allerijl op zoek gaan naar een nieuwe coach.

Verschillende namen gingen de ronde, maar voorlopig is er nog geen witte rook gesignaleerd in Leuven. Toch zou de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer niet al te lang meer op zich laten wachten, aldus transferwatcher Sacha Tavolieri.

Hij meent namelijk te weten dat OHL in de komende 48 uur zal beslissen over zijn nieuwe hoofdcoach. De finale beslissing moet nog gemaakt worden en er zouden nog twee kandidaten in de running zijn.

Simons bovenaan de lijst

Eén van hen is Timmy Simons. De ex-coach van Dender en Westerlo zit sinds deze zomer zonder club en zou volgens Tavolieri (voorlopig) bovenaan de lijst staan van OHL. Maar hij moet dus nog af zien te rekenen met een andere, onbekende naam.

Of het ook effectief Simons zal zijn die de nieuwe coach van OHL wordt, is dus nog even afwachten. Hoe dan ook zal de nieuwe coach nog niet op de bank zitten tijdens de eerstvolgende competitiewedstrijd, uit bij KV Mechelen.