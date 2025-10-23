📷 Geen goed nieuws bevestigd: zolang zal KAA Gent youngster moeten missen

Jassim Mazouz, aanvallende middenvelder van Jong KAA Gent, liep afgelopen weekend een blessure op aan de knie. De speler zal naar verwachting twee tot drie maanden niet inzetbaar zijn.

Blessure na korte invalbeurt tegen Kortrijk

Tijdens de competitiewedstrijd tegen KV Kortrijk kreeg Mazouz een invalbeurt, maar die was van korte duur. Enkele minuten na zijn entree moest hij het veld alweer verlaten.

Onderzoek wees uit dat het gaat om een scheur in de voorste kruisband. De revalidatie zal volgens de eerste inschatting een heel eindje duren, zo was meteen duidelijk.

Mazouz is 22 jaar en maakt deel uit van de beloftenploeg van KAA Gent. Hij kwam over van Dikkelvenne en kreeg onder coach Thomas Matton geleidelijk meer speelminuten. De blessure komt op een moment waarop hij opnieuw in beeld kwam voor een vaste rol in de kern.

Twee tot drie maanden out

Volgens Stefan Smet van Het Nieuwsblad zal de speler effectief 2 à 3 maanden out zijn, zo meldt hij op zijn socials. Daarmee is zijn inzetbaarheid voor de rest van het kalenderjaar al zeker voorbij.

Coach Matton zal in de komende weken moeten schuiven in zijn opstelling. De positie van Mazouz vereist specifieke kwaliteiten die niet zomaar opgevangen worden binnen de huidige selectie. De club hoopt op een voorspoedig herstel richting het einde van het jaar.