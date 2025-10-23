Grote ontgoocheling bij Frutos bij Anderlecht? "Achteraf gezien was dat vertrek een geschenk"

Nicolas Frutos blikt terug op een beslissende episode in zijn loopbaan als trainer bij RSC Anderlecht. Een moment van ontgoocheling bleek achteraf uiteindelijk een groot cadeau te zijn.

Start als assistent onder Weiler

Op 16 juni 2016 trad Nicolas Frutos toe tot de technische staf van RSC Anderlecht als assistent van René Weiler. Elf maanden later vierde hij zijn vierde titel met de club, ditmaal in een trainersrol. “Die titel, behaald in 2017 onder Weiler, blijft de laatste van de Mauves”, vertelt hij aan La Capitale.

De samenwerking met Weiler betekende voor Frutos een nieuwe fase in zijn carrière. De sportieve prestaties onder diens leiding resulteerden in een kampioenstitel, maar ook in een context waarin Frutos zich verder kon ontwikkelen binnen het trainerskorps. Zijn rol bleef echter beperkt tot assistentie, zonder uitzicht op een volwaardige hoofdtrainersfunctie.

Interimperiode en komst Vanhaezebrouck

Na het ontslag van Weiler in september 2017 kreeg Frutos van manager Herman Van Holsbeeck de opdracht om vier wedstrijden als interimcoach te leiden. Hij won drie van die vier duels, waaronder een Clasico. Toch was de uitkomst vooraf bepaald. “Het was vanaf het begin duidelijk dat Hein Vanhaezebrouck zou komen na die vier wedstrijden”, vertelt Frutos.

De 0-3-nederlaag tegen Celtic werd door sommigen aangehaald als een struikelblok, maar Frutos nuanceert dat. Hij stelt dat de kaarten al geschud waren en dat zijn tijdelijke rol geen reële kans bood op een verlenging als hoofdcoach. Ondanks de positieve resultaten bleef de opvolging door Vanhaezebrouck een vaststaand gegeven.

Beslissing tot vertrek

Op 2 oktober 2017, kort na een overwinning tegen Standard, besloot Frutos Anderlecht te verlaten. Hij had graag als T1 verdergegaan, maar de voorgestelde rol. “Ik had dolgraag verder gedaan als T1 van Sporting, maar zeker niet in de rol van… T4 van Vanhaezebrouck”, klinkt het.

Het voorstel van Hein Vanhaezebrouck en Herman Van Holsbeeck om in een ondergeschikte functie te blijven, was voor Frutos niet aanvaardbaar. Met de nodige afstand beschouwt Frutos zijn vertrek als een positieve wending. “Achteraf gezien was dat vertrek een geschenk”, besluit hij. Hij geeft aan dat hij op dat moment nog niet klaar was voor een langdurige rol bij Anderlecht en dat het afscheid hem uiteindelijk nieuwe perspectieven bood.