📷 'Buitenlandse club heeft een droom en wil speler van Union SG wegplukken'

Foto: © photonews

De Marokkaanse club Wydad Casablanca heeft concrete interesse in Sofiane Boufal, momenteel actief bij Union Saint-Gilloise. De club zou mikken op een hereniging met Hakim Ziyech, die recent werd vastgelegd.

Djellit over Boufal en WK-hereniging

Volgens journalist Nabil Djellit is de komst van Boufal een uitgesproken wens van de clubleiding in Casablanca. Dat meldt hij op X: “Na de komst van Hakim Ziyech droomt Wydad Casablanca ervan om Sofiane Boufal binnen te halen. Het doel is om het duo dat de halve finale van het WK 2022 bereikte, te herenigen.”

Boufal, die sinds zijn overstap naar Union SG een vaste waarde is in het elftal, ligt nog onder contract tot juni 2026. Over een mogelijk vertrek van de Marokkaanse international is er momenteel echter nog niks concreet.

De interesse van Wydad Casablanca komt op een moment dat de club zich nadrukkelijk wil versterken. Met de komst van Ziyech werd al een eerste stap gezet in het aantrekken van spelers met internationale ervaring. Boufal zou in dat opzicht een logische volgende naam zijn.

Contractduur bij Union SG als factor

De contractuele situatie van Boufal vormt een belangrijk element in het dossier. Een overdreven grote transfersom zal er normaal niet nodig zijn om Boufal weg te plukken.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Boufal momenteel op 3 miljoen euro. Het is nog eventjes wachten op de volgende transferperiode, maar Wydad Casablanca lijkt zich vroegtijdig te positioneren. “Nog een grote stunt?”, besluit Djellit.

Union SG
Wydad Casablanca
Sofiane Boufal

