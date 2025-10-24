"De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn

Foto: © photonews

Trainerswissels blijven een heet hangijzer in het Belgische voetbal. Ook het profiel van Charleroi-coach De Mil duikt steeds vaker op in gesprekken over topclubs, maar de kans dat hij vertrekt is zo goed als onbestaande.

Volgens analist Peter Vandenbempt zou De Mil perfect passen bij Racing Genk, mocht daar een trainerswissel plaatsvinden. “De Mil heeft het ideale profiel voor – mocht er een trainerswissel nodig zijn – Racing Genk”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Toch lijkt die piste niet realistisch. Net als bij Union SG zal die functie vermoedelijk naar een andere kandidaat gaan. Vandenbempt wijst op de terughoudendheid van Genk om zich in een conflict te mengen met Charleroi, en noemt Mark van Bommel als een veiliger alternatief.

De Mil beschikt over een clausule die hem toelaat om tegen een beperkte vergoeding te vertrekken. Desondanks lijkt de interesse van andere clubs af te nemen. “Behalve deze zomer Mark Overmars lijkt iedereen op zijn hoede voor een confrontatie met de Bayats”, stelt Vandenbempt. De Mil blijft daardoor, ondanks zijn populariteit, gebonden aan Charleroi.

Mehdi Bayat en de machtspositie

Mehdi Bayat speelt een centrale rol in het dossier. Hij herinnert er volgens Vandenbempt aan dat hij De Mil na diens ontslag bij Westerlo, ondanks reputatieschade, meteen een nieuwe kans gaf. “Mehdi Bayat vindt ook dat De Mil vooral niet mag vergeten dat hij hem anderhalf jaar geleden na zijn ontslag met bijhorende reputatieschade bij Westerlo meteen een job gaf”, zegt Vandenbempt. De Mil hield Charleroi niet alleen in eerste klasse, maar loodste de club ook naar Europees voetbal. Daarmee is volgens Vandenbempt “die schuld wel ruimschoots vereffend”.

Bayat zou in interne kringen duidelijk gemaakt hebben dat geen enkele club zomaar zijn trainer mag benaderen. “Bayat laat in de wandelgangen ook verstaan dat geen enkele club zijn coach zonder zijn zegen zal komen weghalen omdat hij hen al duidelijk gemaakt heeft wat de eventuele gevolgen zullen zijn”, stelt Vandenbempt. Die houding zorgt ervoor dat De Mil, ondanks zijn prestaties, voorlopig geen stap kan zetten richting een topclub.

De Mil blijft voorlopig gebonden

De Mil geldt als een van de meest geciteerde trainers van het afgelopen jaar. Toch blijft hij, zoals Vandenbempt het omschrijft, “machteloos aan de ketting in Charleroi.” De combinatie van zijn contractuele situatie en de invloed van Bayat maakt een overstap bijzonder complex. Clubs lijken de confrontatie te mijden, waardoor De Mil voorlopig op zijn plaats blijft.

Charleroi
KRC Genk
Rik De Mil

