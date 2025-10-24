Ivan Leko verklaart woedende uitspraken van vorige week over KAA Gent-spelers: "Heb ik te veel vertrouwen?"

Ivan Leko verklaart woedende uitspraken van vorige week over KAA Gent-spelers: "Heb ik te veel vertrouwen?"
Na de zware 4-1-nederlaag tegen Zulte Waregem was Ivan Leko bijzonder scherp voor zijn spelers. De coach van AA Gent riep zijn ploeg toen op om "een put te zoeken en zich diep te schamen". Een week later blikt hij terug op die woorden en wil hij vooral duidelijk maken wat hij ermee bedoelde.

“Mijn uitspraken kwamen voort uit grote verwachtingen, geloof en vertrouwen in deze ploeg”, zegt Leko in HLN. “De spelers zijn slim genoeg om dat te begrijpen. Ze weten dat we, op de eerste 15 minuten na, ver onder ons niveau hebben gespeeld. Ik verwacht nu een reactie, en een thuismatch is daar het perfecte moment voor.”

Vooral zijn zin “Wie gelooft er nog in deze ploeg?” zorgde vorige week voor de nodige interpretaties. Leko wil daar nu niet langer onduidelijkheid over laten bestaan. “Als er één iemand is die nog in deze ploeg gelooft, dan ben ik dat”, benadrukt hij. “Ik zal er geen grote show van maken als we Play-off 1 en de Conference League halen. Misschien heb ik gewoon té veel vertrouwen. We winnen niet elke match, maar er is geen enkele ploeg waartegen ik op voorhand zeg dat het onmogelijk wordt.”

Geen aanval maar motivatie

De Kroaat geeft toe dat zijn woorden hard klonken, maar hij wil vooral verantwoordelijkheid nemen. “Ik ben kritisch omdat ik weet wat deze groep kan. Dat is geen aanval, maar motivatie. We zullen in mei wel zien hoe dom ik was om erin te blijven geloven”, zegt hij met een glimlach.

De Gentse coach beseft dat er tegen Standard een reactie moet volgen. “We spelen thuis, voor onze fans. Dit is het moment om te tonen wie we echt zijn. Iedereen in de groep voelt dat.”

Leko sluit af met vertrouwen. “Kritiek hoort bij voetbal, maar ik geloof rotsvast in mijn spelers. Ze hebben al vaak getoond dat ze karakter hebben. Nu is het moment om dat opnieuw te bewijzen.”

Volg KAA Gent - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (25/10).

