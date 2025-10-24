Kompany op zucht van waanzinnig record, maar hoe zal grote naam reageren op zijn opmerkelijke zet?

Vincent Kompany heeft van Bayern München zo'n machine gemaakt dat een record nabij is. Hijzelf is eerder met een keeperskwestie bezig.

Club Brugge is de meest recente tegenstander die slechts een hapklare brok bleek voor Bayern, maar inmiddels moet de knop weer omgeschakeld worden bij de ploeg van Vincent Kompany. Na die 4-0 in de Champions League draait het dit weekend weer om competitievoetbal. Bayern gaat op bezoek bij Mönchengladbach, de rode lantaarn.

De uitslag lijkt dus al op voorhand vast te staan. Als Bayern opnieuw wint, is dat de dertiende zege op rij. Bayern zou zo het Milan uit begin jaren negentig evenaren. "Morgen gaat het alleen maar om de 3 punten", benadrukte Kompany op zijn persbabbel. "Statistieken zijn niet zo belangrijk. Ik weet hoe het voelt om laatste te staan. Gladbach zal dus gemotiveerd zijn, voor ons wordt het dus zaak om gefocust te blijven."

Neuer zaterdag niet onder de lat

Dat was uiteraard een knipoog naar zijn seizoen in de Premier League als manager van Burnley. Overigens heeft Kompany al een knoop doorgehakt voor de wedstrijd tegen Mönchengladbach. Manuel Neuer, al jarenlang één van de grote namen bij Bayern München, zal niet plaatsnemen onder de lat. Nochtans is de Duitser niet geblesseerd.

"Jonas Urbig zal morgen starten. Normaal geef ik nooit iets vrij over de opstelling, maar ik heb geleerd dat doelmannen altijd iets anders zijn. We willen Jonas een kans geven", aldus Kompany. Let wel: het gaat niet zomaar om een keeperswissel. Komende woendsdag speelt Bayern in de beker en dan is Neuer geschorst. Door hem zaterdag al op te stellen, kan Urbig matchritme opdoen.

Kompany zet Neuer op de bank

Het blijft echter een feit dat Vincent Kompany één van de Bayern-iconen in een Bundesliga-wedstrijd op de bank zet. Neuer zal vanuit de dug-out moeten toekijken terwijl zijn ploegmaats op het veld er het beste van maken. Benieuwd hoe hij daarmee omgaat.