Kompany op zucht van waanzinnig record, maar hoe zal grote naam reageren op zijn opmerkelijke zet?

Kompany op zucht van waanzinnig record, maar hoe zal grote naam reageren op zijn opmerkelijke zet?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany heeft van Bayern München zo'n machine gemaakt dat een record nabij is. Hijzelf is eerder met een keeperskwestie bezig.

Club Brugge is de meest recente tegenstander die slechts een hapklare brok bleek voor Bayern, maar inmiddels moet de knop weer omgeschakeld worden bij de ploeg van Vincent Kompany. Na die 4-0 in de Champions League draait het dit weekend weer om competitievoetbal. Bayern gaat op bezoek bij Mönchengladbach, de rode lantaarn.

De uitslag lijkt dus al op voorhand vast te staan. Als Bayern opnieuw wint, is dat de dertiende zege op rij. Bayern zou zo het Milan uit begin jaren negentig evenaren. "Morgen gaat het alleen maar om de 3 punten", benadrukte Kompany op zijn persbabbel. "Statistieken zijn niet zo belangrijk. Ik weet hoe het voelt om laatste te staan. Gladbach zal dus gemotiveerd zijn, voor ons wordt het dus zaak om gefocust te blijven."

Neuer zaterdag niet onder de lat

Dat was uiteraard een knipoog naar zijn seizoen in de Premier League als manager van Burnley. Overigens heeft Kompany al een knoop doorgehakt voor de wedstrijd tegen Mönchengladbach. Manuel Neuer, al jarenlang één van de grote namen bij Bayern München, zal niet plaatsnemen onder de lat. Nochtans is de Duitser niet geblesseerd.

"Jonas Urbig zal morgen starten. Normaal geef ik nooit iets vrij over de opstelling, maar ik heb geleerd dat doelmannen altijd iets anders zijn. We willen Jonas een kans geven", aldus Kompany. Let wel: het gaat niet zomaar om een keeperswissel. Komende woendsdag speelt Bayern in de beker en dan is Neuer geschorst. Door hem zaterdag al op te stellen, kan Urbig matchritme opdoen. 

Kompany zet Neuer op de bank

Het blijft echter een feit dat Vincent Kompany één van de Bayern-iconen in een Bundesliga-wedstrijd op de bank zet. Neuer zal vanuit de dug-out moeten toekijken terwijl zijn ploegmaats op het veld er het beste van maken. Benieuwd hoe hij daarmee omgaat.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Bor. Mönchengladbach - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 15:30 (25/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Bor. Mönchengladbach
Vincent Kompany

Meer nieuws

LIVE: Anderlecht scoort, maar goal wordt afgekeurd Live

LIVE: Anderlecht scoort, maar goal wordt afgekeurd

22:10
Anderlecht-talent wil zich bewijzen in de spits: "Ik spiegel me aan Lukaku"

Anderlecht-talent wil zich bewijzen in de spits: "Ik spiegel me aan Lukaku"

22:15
CPL: Lierse laat vlak voor bekerclash in Mechelen cruciale opsteker liggen in slotfase en blijft achter Jong Gent

CPL: Lierse laat vlak voor bekerclash in Mechelen cruciale opsteker liggen in slotfase en blijft achter Jong Gent

22:00
SK Beveren-spits Lennart Mertens verwacht dubbele muur van Patro, al is er een duidelijk plan

SK Beveren-spits Lennart Mertens verwacht dubbele muur van Patro, al is er een duidelijk plan

21:50
Bracht grapje hem nog aan het twijfelen? KV Mechelen rekent voor het laatst in hele lange tijd op goudhaantje Interview

Bracht grapje hem nog aan het twijfelen? KV Mechelen rekent voor het laatst in hele lange tijd op goudhaantje

21:20
Cercle Brugge wacht Zulte Waregem op met vertrouwen: Cinel ziet kansen

Cercle Brugge wacht Zulte Waregem op met vertrouwen: Cinel ziet kansen

21:15
1
Opvolger Verbeke bij Anderlecht heeft zijn adelbrieven: vooral om doorbraak deze spelers wordt hij geprezen

Opvolger Verbeke bij Anderlecht heeft zijn adelbrieven: vooral om doorbraak deze spelers wordt hij geprezen

21:00
De gevoelige overstap van Club Brugge naar Gent: deze spelers gingen Skoras voor

De gevoelige overstap van Club Brugge naar Gent: deze spelers gingen Skoras voor

20:40
Opnieuw een KV Mechelen-speler onder het mes gegaan: "Geopereerd aan de meniscus"

Opnieuw een KV Mechelen-speler onder het mes gegaan: "Geopereerd aan de meniscus"

20:20
KAA Gent hoeft één speler al niet te vrezen, Standard krijgt een opdoffer: "Echt teleurgesteld"

KAA Gent hoeft één speler al niet te vrezen, Standard krijgt een opdoffer: "Echt teleurgesteld"

20:00
Hein Vanhaezebrouck geeft zware kritiek op Rik De Mil: "Hij doet niets anders"

Hein Vanhaezebrouck geeft zware kritiek op Rik De Mil: "Hij doet niets anders"

19:40
3
'Slecht nieuws voor Zeno Debast: ook zorgen voor Rode Duivels'

'Slecht nieuws voor Zeno Debast: ook zorgen voor Rode Duivels'

19:20
De X-factor van Standard? "Het is een heel speciale speler, maar we mogen niet afhankelijk van hem zijn"

De X-factor van Standard? "Het is een heel speciale speler, maar we mogen niet afhankelijk van hem zijn"

19:00
Waarom Club Brugge én Union mogen blijven dromen van de top-24

Waarom Club Brugge én Union mogen blijven dromen van de top-24

18:40
1
Paul Van Himst, een eerlijke en mooie mens: "Het zou me pijn doen als ze zeggen dat ik niet correct was"

Paul Van Himst, een eerlijke en mooie mens: "Het zou me pijn doen als ze zeggen dat ik niet correct was"

18:20
Cyriel Dessers moest zijn club smeken, maar... hij kon toch zijn eigen eerbetoon zien

Cyriel Dessers moest zijn club smeken, maar... hij kon toch zijn eigen eerbetoon zien

18:00
STVV-coach Wouter Vrancken gelooft in stunt tegen leider Union: "Dan zijn we tot veel in staat"

STVV-coach Wouter Vrancken gelooft in stunt tegen leider Union: "Dan zijn we tot veel in staat"

17:45
Alexis Flips, waarom het mislukte bij zowel Anderlecht als Charleroi: "Nog werk aan"

Alexis Flips, waarom het mislukte bij zowel Anderlecht als Charleroi: "Nog werk aan"

17:30
Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen

Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen

16:46
3
Ivan Leko verklaart woedende uitspraken van vorige week over KAA Gent-spelers: "Heb ik te veel vertrouwen?"

Ivan Leko verklaart woedende uitspraken van vorige week over KAA Gent-spelers: "Heb ik te veel vertrouwen?"

16:30
OFFICIEEL: Anderlecht haalt oudgediende terug van bij Ajax: hij krijgt héél belangrijke rol in jeugdwerking

OFFICIEEL: Anderlecht haalt oudgediende terug van bij Ajax: hij krijgt héél belangrijke rol in jeugdwerking

16:19
3
Stef Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment tegen Club Brugge: "Probeer me af te sluiten"

Stef Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment tegen Club Brugge: "Probeer me af te sluiten"

15:50
2
La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem"

La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem"

15:30
4
OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld

OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld

15:00
1
Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

14:20
WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

14:40
LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

13:53
Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

14:00
3
OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg

OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg

13:20
Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste wat me is overkomen"

Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste wat me is overkomen"

13:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Leysen - Van Den Bosch

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Leysen - Van Den Bosch

12:00
Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

12:40
Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

12:20
'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

12:00
Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

11:40
Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

11:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 8
Werder Bremen Werder Bremen 1-0 Union Berlin Union Berlin
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 25/10 FC St. Pauli FC St. Pauli
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 25/10 Bayern München Bayern München
Hamburger SV Hamburger SV 25/10 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 25/10 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
FC Augsburg FC Augsburg 25/10 RB Leipzig RB Leipzig
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25/10 1. FC Köln 1. FC Köln
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 26/10 Freiburg Freiburg
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Charleroi - Anderlecht: 0-0 Porthos Porthos over OFFICIEEL: Anderlecht haalt oudgediende terug van bij Ajax: hij krijgt héél belangrijke rol in jeugdwerking Green kill Green kill over Cercle Brugge wacht Zulte Waregem op met vertrouwen: Cinel ziet kansen JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck geeft zware kritiek op Rik De Mil: "Hij doet niets anders" ForzaItalia2019 ForzaItalia2019 over Geduld Antwerp met Stef Wils is mooi, maar dit weekend zal toch belangrijk worden voor The Great Old 1872 1872 over La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem" ontleder ontleder ontleder ontleder over Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen Don Doumbia Don Doumbia over "De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn Don Doumbia Don Doumbia over "We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal Joe Joe over Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved