Derde keer, goede keer: Sébastien Pocognoli boekt eindelijk eerste zege bij AS Monaco

Derde keer, goede keer: Sébastien Pocognoli boekt eindelijk eerste zege bij AS Monaco
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Monaco heeft met 1-0 gewonnen van Toulouse. Sébastien Pocognoli boekt zo zijn eerste zege als coach van de Monegasken.

Na het gelijkspel tegen Angers en het bijzonder frustrerende punt in de Champions League tegen Tottenham (waar de Spurs-doelman het Stade Louis II zowel irriteerde met zijn reddingen als met zijn tijdrekken), stond Sébastien Pocognoli zaterdag voor zijn derde wedstrijd als coach van Monaco.

Deze keer was het Toulouse dat afzakte naar het Prinsdom. TFC, met enkele ex-JPL-spelers (Marc McKenzie, Abu Francis, Yann Gboho en Aron Donnum), kwam met vertrouwen na een 4-0-zege tegen Metz. 

Dat deerde de Monegasken niet: al na drie minuten opende Mohammed Salisu de score. Een start zoals Pocognoli die eerder al liet zien in het Dudenpark, met meteen daarna nog enkele grote kansen.

Een wedstrijd met twee gezichten

Nadien kwam Toulouse echter beter in de match. Monaco verloor wat controle en liet de bezoekers steeds vaker gevaarlijk worden, vooral in de tweede helft. Maar na zes minuten toegevoegde tijd kon Sébastien Pocognoli juichen: zijn eerste overwinning in de Ligue 1 was binnen, ook al stond zijn naam officieel niet op het wedstrijdblad als hoofdcoach.

Omdat hij nog niet over het vereiste trainersdiploma beschikt, werd zijn assistent Damien Perrinelle aangeduid als T1. Hoe dan ook, Monaco klimt voorlopig terug naar het podium en Pocognoli kan zijn missie echt beginnen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Monaco
Toulouse
Sébastien Pocognoli

Meer nieuws

Mét stevige kers op de taart: Gent blaast 125 kaarsjes uit en blaast en passant zwak Standard helemaal weg

Mét stevige kers op de taart: Gent blaast 125 kaarsjes uit en blaast en passant zwak Standard helemaal weg

22:41
CPL: Club Luik en RWDM zorgen voor knotsgek duel met 7 doelpunten, Beveren bevestigt en Jong Genk verliest

CPL: Club Luik en RWDM zorgen voor knotsgek duel met 7 doelpunten, Beveren bevestigt en Jong Genk verliest

22:31
Westerlo-coach Charaï is duidelijk na teleurstellende gelijkspel tegen Dender: "Daar ben ik echt kwaad voor"

Westerlo-coach Charaï is duidelijk na teleurstellende gelijkspel tegen Dender: "Daar ben ik echt kwaad voor"

22:00
Doelpuntenmaker KV Mechelen zet ploegmaat in de bloemetjes en geeft zijn ploeg opdracht voor de toekomst Reactie

Doelpuntenmaker KV Mechelen zet ploegmaat in de bloemetjes en geeft zijn ploeg opdracht voor de toekomst

21:30
Dender-coach Hayk Milkon verandert volledig van toon na nieuw puntenverlies

Dender-coach Hayk Milkon verandert volledig van toon na nieuw puntenverlies

21:41
📷 🎥 Lekkere boodschap van de supporters: KAA Gent viert verjaardag in stijl

📷 🎥 Lekkere boodschap van de supporters: KAA Gent viert verjaardag in stijl

21:15
9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter

9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter

21:00
1
KVM troost zich met derde plek, maar punt is meer waard voor OHL (en Mazzu?) na gelijkmaker in minuut 95

KVM troost zich met derde plek, maar punt is meer waard voor OHL (en Mazzu?) na gelijkmaker in minuut 95

20:16
🎥 Slechts een kwestie van tijd: Felice Mazzu duikt op in de tribunes en trekt alle aandacht bij OH Leuven

🎥 Slechts een kwestie van tijd: Felice Mazzu duikt op in de tribunes en trekt alle aandacht bij OH Leuven

20:30
Wist u... dat Wesley Sonck ook zanger is? "Beter dan scoren"

Wist u... dat Wesley Sonck ook zanger is? "Beter dan scoren"

20:00
Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure

Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure

19:17
2
Met Chemsdine Talbi (ex-Club Brugge) als grote held: Sunderland voor stunt van formaat tegen Chelsea

Met Chemsdine Talbi (ex-Club Brugge) als grote held: Sunderland voor stunt van formaat tegen Chelsea

19:00
Bayern München blinkt opnieuw uit: Kompany & co evenaren historisch record van AC Milan

Bayern München blinkt opnieuw uit: Kompany & co evenaren historisch record van AC Milan

18:30
2
Teleurstelling langs twee kanten: Westerlo en Dender houden elkaar in evenwicht

Teleurstelling langs twee kanten: Westerlo en Dender houden elkaar in evenwicht

17:57
Sven Vandenbroeck blijft rustig na positieve reeks van Zulte Waregem: "Soms is het een valkuil"

Sven Vandenbroeck blijft rustig na positieve reeks van Zulte Waregem: "Soms is het een valkuil"

18:15
Jonas De Roeck overtuigde op deze manier iedereen bij Club Brugge

Jonas De Roeck overtuigde op deze manier iedereen bij Club Brugge

18:00
1
In Nederland maken ze pijnlijke vergelijking: "Ajax dreigt het Anderlecht van Nederland te worden"

In Nederland maken ze pijnlijke vergelijking: "Ajax dreigt het Anderlecht van Nederland te worden"

17:30
1
Antonio Conte lijkt beslissing genomen te hebben: Kevin De Bruyne moet zichzelf weer heruitvinden

Antonio Conte lijkt beslissing genomen te hebben: Kevin De Bruyne moet zichzelf weer heruitvinden

17:00
1
Ex-Standardspeler krijgt acht (!) wedstrijden schorsing bij nieuwe - Belgische - club

Ex-Standardspeler krijgt acht (!) wedstrijden schorsing bij nieuwe - Belgische - club

16:30
Ex-doelman van Club Brugge na nieuw puntenverlies: "Toeval kan je dat niet meer noemen"

Ex-doelman van Club Brugge na nieuw puntenverlies: "Toeval kan je dat niet meer noemen"

16:15
Kogel is door de kerk: dit wordt de opvolger van David Hubert bij OH Leuven

Kogel is door de kerk: dit wordt de opvolger van David Hubert bij OH Leuven

15:45
2
Hoe de Belgische fans zouden profiteren van DAZN-crisis? Frankrijk is voorbeeld

Hoe de Belgische fans zouden profiteren van DAZN-crisis? Frankrijk is voorbeeld

15:30
"Hij was bij de beteren..." - Wat ziet Besnik Hasi dat wij niet zien?

"Hij was bij de beteren..." - Wat ziet Besnik Hasi dat wij niet zien?

14:45
1
Man United-coach Amorim is enorm verbaasd door Senne Lammens: dit heeft hij erover te zeggen

Man United-coach Amorim is enorm verbaasd door Senne Lammens: dit heeft hij erover te zeggen

15:00
Clashen supporters en trainer Thorsten Fink straks na gelijkspel in Europa League? Reactie

Clashen supporters en trainer Thorsten Fink straks na gelijkspel in Europa League?

14:15
1
Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos

Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos

14:30
18
Dat is wel heel pijnlijk: Spaans icoon wordt voor 130.000 euro bestolen door... zijn eigen personeel

Dat is wel heel pijnlijk: Spaans icoon wordt voor 130.000 euro bestolen door... zijn eigen personeel

14:00
Bondsparket eist straf voor Standard: dit riskeren Rouches na bekerincident

Bondsparket eist straf voor Standard: dit riskeren Rouches na bekerincident

13:29
9
Nieuwkomer vol lof over Beerschot-coach: "Messoudi was één van de redenen waarom ik kwam"

Nieuwkomer vol lof over Beerschot-coach: "Messoudi was één van de redenen waarom ik kwam"

13:15
Is de komst van Afrim Salievski een voorbode voor de terugkeer van Jean Kindermans?

Is de komst van Afrim Salievski een voorbode voor de terugkeer van Jean Kindermans?

13:00
🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers De derde helft

🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers

12:30
Dender-verdediger wil tegen Westerlo eindelijk die eerste driepunter pakken: "We zijn geen vogel voor de kat"

Dender-verdediger wil tegen Westerlo eindelijk die eerste driepunter pakken: "We zijn geen vogel voor de kat"

12:10
Marc Degryse snoeihard voor Royal Antwerp FC

Marc Degryse snoeihard voor Royal Antwerp FC

12:00
2
Competitie op twee snelheden? Dat heeft ook Europees zijn impact

Competitie op twee snelheden? Dat heeft ook Europees zijn impact

11:40
6
Marc Degryse zegt waar het op staat: "Verwacht reactie van Club tegen Antwerp in crisis"

Marc Degryse zegt waar het op staat: "Verwacht reactie van Club tegen Antwerp in crisis"

11:20
LIVE: Bandé geeft aftrap en derde plek ligt voor het grijpen voor KVM in Dijlederby: "Positie OHL een raadsel"

LIVE: Bandé geeft aftrap en derde plek ligt voor het grijpen voor KVM in Dijlederby: "Positie OHL een raadsel"

10:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 9
Paris FC Paris FC 1-2 Nantes Nantes
Stade Brestois Stade Brestois 0-3 PSG PSG
Monaco Monaco 1-0 Toulouse Toulouse
RC Lens RC Lens 2-1 Marseille Marseille
Lille OSC Lille OSC 26/10 Metz Metz
Rennes Rennes 26/10 Nice Nice
Angers Angers 26/10 Lorient Lorient
Auxerre Auxerre 26/10 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 26/10 Strasbourg Strasbourg

Nieuwste reacties

Negenduuzend Negenduuzend over KAA Gent - Standard: 4-0 Negenduuzend Negenduuzend over Eerste uitnederlaag voor Thomas Matton en Jong KAA Gent: "Vandaag waren we veruit de mindere" Venom#13 Venom#13 over 9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter Dirk1897 Dirk1897 over Competitie op twee snelheden? Dat heeft ook Europees zijn impact Johnnie Walker Johnnie Walker over Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment: "Club Brugge thuis, dan kunnen we iets meer" Dog3 Dog3 over KV Mechelen - OH Leuven: 1-1 De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Luik FC - RWDM Brussels: 4-3 TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure Mike59 Mike59 over Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos bompi55 bompi55 over Bondsparket eist straf voor Standard: dit riskeren Rouches na bekerincident Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved