Derde keer, goede keer: Sébastien Pocognoli boekt eindelijk eerste zege bij AS Monaco

Monaco heeft met 1-0 gewonnen van Toulouse. Sébastien Pocognoli boekt zo zijn eerste zege als coach van de Monegasken.

Na het gelijkspel tegen Angers en het bijzonder frustrerende punt in de Champions League tegen Tottenham (waar de Spurs-doelman het Stade Louis II zowel irriteerde met zijn reddingen als met zijn tijdrekken), stond Sébastien Pocognoli zaterdag voor zijn derde wedstrijd als coach van Monaco.

Deze keer was het Toulouse dat afzakte naar het Prinsdom. TFC, met enkele ex-JPL-spelers (Marc McKenzie, Abu Francis, Yann Gboho en Aron Donnum), kwam met vertrouwen na een 4-0-zege tegen Metz.

Dat deerde de Monegasken niet: al na drie minuten opende Mohammed Salisu de score. Een start zoals Pocognoli die eerder al liet zien in het Dudenpark, met meteen daarna nog enkele grote kansen.

Een wedstrijd met twee gezichten

Nadien kwam Toulouse echter beter in de match. Monaco verloor wat controle en liet de bezoekers steeds vaker gevaarlijk worden, vooral in de tweede helft. Maar na zes minuten toegevoegde tijd kon Sébastien Pocognoli juichen: zijn eerste overwinning in de Ligue 1 was binnen, ook al stond zijn naam officieel niet op het wedstrijdblad als hoofdcoach.

Omdat hij nog niet over het vereiste trainersdiploma beschikt, werd zijn assistent Damien Perrinelle aangeduid als T1. Hoe dan ook, Monaco klimt voorlopig terug naar het podium en Pocognoli kan zijn missie echt beginnen.