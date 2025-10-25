Nieuwkomer vol lof over Beerschot-coach: "Messoudi was één van de redenen waarom ik kwam"

Na het gelijkspel van vorige week tegen SK Beveren, hoopt Beerschot dit weekend opnieuw een overwinning te pakken. Dat moet het wel doen op het veld van Lommel, dat mits een zege naast Beerschot komt in het klassement.

Speeldag elf werd vrijdagavond op gang getrapt en er zijn nog steeds twee ploegen ongeslagen in de Challenger Pro League. Naast leider SK Beveren heeft ook Beerschot nog geen enkele nederlaag geleden.

De Antwerpenaren zijn ook niet van plan die op het veld van Lommel te lijden. Vermoedelijk zal rechtsachter Edisson Jordanov opnieuw aan de aftrap verschijnen. Na een moeilijke seizoen bij Westerlo komt hij dit seizoen opnieuw boven water.

Eerst op proef, daarna een contract

"Afgelopen zomer kreeg ik een telefoontje van de club met de vraag of ik wou meetrainen tijdens hun zomerstage. Ik was op dat moment een vrije speler en woonde al bijna vijf jaar in Antwerpen, wat alleen maar handig uitkwam voor mij. Als je in de stad woont, voel je echt hoe groot Beerschot is en hoe gepassioneerd de fans zijn", vertelt de Bulgaarse Duitser aan Het Nieuwsblad.

"Ik trainde heel de stage lang mee, mocht minuten maken in de oefenwedstrijden en uiteindelijk boden ze me dan een contract van één jaar aan. Ik kende Mo Messoudi ook van bij Westerlo. Ik wist ook al hoe hij wilde dat zijn team zou spelen. Zijn speelstijl past perfect bij mij en hij was zeker één van de redenen waarom ik hier wilde komen, dat is geen geheim", gaat Jordanov verder.

Ervaringsdeskundige inzake promotie

Dat dit Beerschot mee zal doen om de promotieplaatsen, lijkt een open deur intrappen. Toch wil ervaringsdeskundige Jordanov, die al twee keer eerder naar de Jupiler Pro League promoveerde, nog niet te voortvarend zijn.

"Het is nog te vroeg om grote voorspellingen te doen over dit seizoen, want er zijn gewoonweg nog veel wedstrijden te spelen. We hebben een goede groep en veel kwaliteit, maar we moeten blijven verbeteren als we willen kunnen concurreren met ploegen als Beveren en Kortrijk", besluit Jordanov.