Beerschot blijft indruk maken na knappe comeback, RSCA Futures kunnen alweer niet winnen

Twee wedstrijden stonden vanavond op het programma in de Challenger Pro League. Lommel ontving Beerschot terwijl de RSCA Futures tegenover Lokeren-Temse stonden.

Het was zaterdag een rechtstreeks duel om de vierde plaats in de Challenger Pro League tussen Lommel SK en Beerschot. De Kielse Ratten waren de favoriet, want zij hadden dit seizoen in 1B nog geen enkele nederlaag geleden en kwamen uit een knappe reeks van vier opeenvolgende zeges in september, gevolgd door een gelijkspel tegen leider Beveren.

Lommel, dat tot nu toe wisselvallig presteerde, leek eindelijk een einde te gaan maken aan die indrukwekkende ongeslagen reeks van de Antwerpenaren. De Limburgers kwamen in de 32e minuut op voorsprong via Lucas Schoofs.

Zo hoopten ze Beerschot te passeren in het klassement en tot op één punt van Club Luik te naderen, dat zatedag een ware thriller won van RWDM. Maar een eigen doelpunt in de slotfase (82e minuut) bracht de stand weer in evenwicht… waarna Beerschot zelfs nog toesloeg via Vula in de 86e minuut: 1-2, en opnieuw bevestiging van hun geweldige vorm.

RSCA Futures kunnen opnieuw niet winnen

Bij RSCA Futures kon je het glas halfvol of halfleeg zien: de jonge Mauves hadden sinds 12 september niet meer verloren, maar bleven wel steken op drie opeenvolgende gelijke spelen en kregen liefst zeven goals tegen in die drie matchen.

Tegen Lokeren-Temse ging het echter mis. Met onder meer Cédric Hatenboer en Zoumana Keita in de basis verloor Anderlecht U23 in eigen huis met 1-2. Lokeren werkt zich zo op naar de middenmoot van de Challenger Pro League.

