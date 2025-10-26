Coach bevestigt: seizoen zit erop voor beste speler van La Louvière

La Louvière trekt zondag naar Genk, maar moet dat doen zonder sterspeler Mouhamed Belkheir die er tegen Westerlo ook al niet bij was. De aanvaller scheurde zijn kruisbanden in een oefenduel tegen Gent en komt dit seizoen niet meer in actie, dat bevestigde zijn coach.

La Louvière zal zondagnamiddag naar Limburg trekken om het op te nemen tegen Racing Genk. Makkelijk zal dat uiteraard niet worden, maar de Waalse ploeg zal er alles aan doen.

Dit wel zonder Mouhamed Belkheir, die uitviel in een oefenduel tegen KAA Gent. Zijn coach vreesde meteen het ergste, en later werd bevestigd dat hij zijn kruisbanden had gescheurd.

Belkheir komt dit seizoen niet meer in actie

Dat betekent sowieso niet veel goeds, maar in dit geval kan het moeilijk erger: coach Frédéric Taquin bevestigde dat hij dit seizoen niet meer in actie komt.

"Hij zal geopereerd worden", opende hij volgens Het Belang van Limburg. "Ik verwacht hem pas terug tijdens de voorbereiding op volgend seizoen."





Belkheir wordt gezien als de beste speler bij La Louvière, en dus is het een enorme aderlating voor de hele ploeg. Waarschijnlijk neemt Oucasse Mendy voorlopig zijn plaats in, zoals al het geval was tegen Westerlo.