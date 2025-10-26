Dreigt zwart scherm voor abonnees? DAZN krijgt boete opgelegd: "Ze laten de voetbalsupporter in de steek"

Dreigt zwart scherm voor abonnees? DAZN krijgt boete opgelegd: "Ze laten de voetbalsupporter in de steek"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

DAZN blijft onder vuur liggen. Het mediabedrijf heeft een boete gekregen na een onderzoek van de Economische Inspectie. Minister Rob Beenders uit zijn zorgen over de toekomst van het platform.

Het blijft slecht gaan voor DAZN. Het mediabedrijf heeft een boete gekregen na onderzoek van de Economische Inspectie afgelopen zomer. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders (Vooruit) liet dit onderzoek uitvoeren.

Dit omdat er klachten kwamen over matchen die plots niet beschikbaar waren na het afsluiten van een abonnement. Het Laatste Nieuws schrijft dat DAZN een inbreuk begin van de regels omtrent precontractuele informatieverplichtingen.

"Als blijkt dat iemand, bijvoorbeeld, pas na afsluiting van het DAZN-abonnement ontdekt dat bepaalde wedstrijden niet beschikbaar zijn, dan is dat een schending van het consumentenrecht", vertelt Beender bij VTM Nieuws.

Grote zorgen om DAZN

Maar daar blijft het uiteraard niet bij, want het zou nog steeds kunnen dat DAZN zijn contract eenzijdig wil verbreken. Beenders is daar heel bezorgd over. "Want hierdoor kan het zijn dat abonnees een zwart scherm te zien krijgen in de toekomst omdat DAZN het contract met de Pro League wil opzeggen."

"Ze laten eigenlijk de voetbalsupporter in de steek, en op dat vlak vind ik ze niet betrouwbaar. Daarom wil ik echt met DAZN rond de tafel op mijn kabinet", besluit Beenders duidelijk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

LIVE: Antwerp probeert iets te doen aan achterstand tegen Club Brugge Live

LIVE: Antwerp probeert iets te doen aan achterstand tegen Club Brugge

14:43
🎥 Gebaren, scheldwoorden en provocaties: Conte en Lautaro Martinez zorgen voor opvallende momenten

🎥 Gebaren, scheldwoorden en provocaties: Conte en Lautaro Martinez zorgen voor opvallende momenten

15:00
De Rouches zijn gewaarschuwd: SK Beveren-coach Marink Reedijk heeft duidelijke boodschap voor Standard

De Rouches zijn gewaarschuwd: SK Beveren-coach Marink Reedijk heeft duidelijke boodschap voor Standard

14:00
Felice Mazzu is de nieuwe coach van OH Leuven: "Ik geloof echt in de match"

Felice Mazzu is de nieuwe coach van OH Leuven: "Ik geloof echt in de match"

13:00
2
Een patroon dat niemand kan uitleggen: De Bruyne en zijn vreemde geschiedenis met Inter

Een patroon dat niemand kan uitleggen: De Bruyne en zijn vreemde geschiedenis met Inter

13:30
Anderlecht heeft een serieus offensief probleem: dramatische cijfers tonen waarom

Anderlecht heeft een serieus offensief probleem: dramatische cijfers tonen waarom

12:30
2
Het boetekleed aangetrokken: "We bestonden niet en dat is mijn verantwoordelijkheid"

Het boetekleed aangetrokken: "We bestonden niet en dat is mijn verantwoordelijkheid"

11:45
1
Felice Mazzu komt duidelijk niet alleen naar Leuven: deze man gaf na zes dagen al zijn ontslag

Felice Mazzu komt duidelijk niet alleen naar Leuven: deze man gaf na zes dagen al zijn ontslag

12:00
1
LIVE: Zulte Waregem wil goede reeks verderzetten op bezoek bij Cercle Brugge

LIVE: Zulte Waregem wil goede reeks verderzetten op bezoek bij Cercle Brugge

10:50
Cristiano Ronaldo is er bijna: legendarische en ongrijpbaar gewaande kaap is in zicht

Cristiano Ronaldo is er bijna: legendarische en ongrijpbaar gewaande kaap is in zicht

11:30
6
Marlon Fossey zeer duidelijk na de nederlaag van Standard: "Als dat niet lukt, wordt het een lang seizoen" Interview

Marlon Fossey zeer duidelijk na de nederlaag van Standard: "Als dat niet lukt, wordt het een lang seizoen"

10:30
3
LIVE: Kan geplaagd Antwerp de rug rechten in topper tegen Club Brugge?

LIVE: Kan geplaagd Antwerp de rug rechten in topper tegen Club Brugge?

10:04
Zorgt groeibriljant Karetsas straks voor wrijving in Genkse kleedkamer?

Zorgt groeibriljant Karetsas straks voor wrijving in Genkse kleedkamer?

10:14
Vanderbiest waarschuwt KV Mechelen-spelers voor wat nodig is in de toekomst: "Je moet er 'de ballen' voor hebben" Reactie

Vanderbiest waarschuwt KV Mechelen-spelers voor wat nodig is in de toekomst: "Je moet er 'de ballen' voor hebben"

09:45
1
Engelse media gaan los na vierde nederlaag op rij voor Liverpool: "Crisis!"

Engelse media gaan los na vierde nederlaag op rij voor Liverpool: "Crisis!"

11:00
Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu

Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu

10:00
7
Besnik Hasi onder druk, maar... er zullen (voorlopig?) nog geen drastische maatregelen genomen worden

Besnik Hasi onder druk, maar... er zullen (voorlopig?) nog geen drastische maatregelen genomen worden

09:00
2
Real Madrid-spelers bijzonder boos: Lamine Yamal werpt voor El Clasico nog meer olie op het vuur

Real Madrid-spelers bijzonder boos: Lamine Yamal werpt voor El Clasico nog meer olie op het vuur

09:30
4
🎥 Dankzij 'topschutter' Ewoud Pletinckx is het nu al 'Mazzu-time' bij Leuven: "Als hij de coach wordt, dan..." Reactie

🎥 Dankzij 'topschutter' Ewoud Pletinckx is het nu al 'Mazzu-time' bij Leuven: "Als hij de coach wordt, dan..."

08:00
Na Loïs Openda kan nog een andere Rode Duivel naar Juventus

Na Loïs Openda kan nog een andere Rode Duivel naar Juventus

08:40
Het zou wel eens heel erg kunnen zijn voor Kevin De Bruyne (en dat had niet gehoeven)

Het zou wel eens heel erg kunnen zijn voor Kevin De Bruyne (en dat had niet gehoeven)

08:20
5
Fans roepen Besnik Hasi buiten, maar... wie binnen Anderlecht wil/kan dat doen?

Fans roepen Besnik Hasi buiten, maar... wie binnen Anderlecht wil/kan dat doen?

07:00
1
Bayern München komt met statement na grote chaos

Bayern München komt met statement na grote chaos

07:30
Coach bevestigt: seizoen zit erop voor beste speler van La Louvière

Coach bevestigt: seizoen zit erop voor beste speler van La Louvière

06:30
Mag Zulte Waregem écht dromen van de top-6? Analyse

Mag Zulte Waregem écht dromen van de top-6?

06:00
3
Mét stevige kers op de taart: Gent blaast 125 kaarsjes uit en blaast en passant zwak Standard helemaal weg

Mét stevige kers op de taart: Gent blaast 125 kaarsjes uit en blaast en passant zwak Standard helemaal weg

22:41
Dender-coach Milkon niet blij met de scheidsrechter na gelijkspel tegen Westerlo

Dender-coach Milkon niet blij met de scheidsrechter na gelijkspel tegen Westerlo

23:00
1
CPL: Club Luik en RWDM zorgen voor knotsgek duel met 7 doelpunten, Beveren bevestigt en Jong Genk verliest

CPL: Club Luik en RWDM zorgen voor knotsgek duel met 7 doelpunten, Beveren bevestigt en Jong Genk verliest

22:31
Westerlo-coach Charaï is duidelijk na teleurstellende gelijkspel tegen Dender: "Daar ben ik echt kwaad voor"

Westerlo-coach Charaï is duidelijk na teleurstellende gelijkspel tegen Dender: "Daar ben ik echt kwaad voor"

22:00
Doelpuntenmaker KV Mechelen heeft amper woorden voor grote ontgoocheling: "Weet niet wat er gebeurd is..." Reactie

Doelpuntenmaker KV Mechelen heeft amper woorden voor grote ontgoocheling: "Weet niet wat er gebeurd is..."

21:30
4
Dender-coach Hayk Milkon verandert volledig van toon na nieuw puntenverlies

Dender-coach Hayk Milkon verandert volledig van toon na nieuw puntenverlies

21:41
📷 🎥 Lekkere boodschap van de supporters: KAA Gent viert verjaardag in stijl

📷 🎥 Lekkere boodschap van de supporters: KAA Gent viert verjaardag in stijl

21:15
9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter

9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter

21:00
2
KVM troost zich met derde plek, maar punt is meer waard voor OHL (en Mazzu?) na gelijkmaker in minuut 95

KVM troost zich met derde plek, maar punt is meer waard voor OHL (en Mazzu?) na gelijkmaker in minuut 95

20:16
Derde keer, goede keer: Sébastien Pocognoli boekt eindelijk eerste zege bij AS Monaco

Derde keer, goede keer: Sébastien Pocognoli boekt eindelijk eerste zege bij AS Monaco

21:21
🎥 Slechts een kwestie van tijd: Felice Mazzu duikt op in de tribunes en trekt alle aandacht bij OH Leuven

🎥 Slechts een kwestie van tijd: Felice Mazzu duikt op in de tribunes en trekt alle aandacht bij OH Leuven

20:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 18:30 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 19:15 STVV STVV

Nieuwste reacties

pief pief over Antwerp - Club Brugge: 0-1 ronny put ronny put over Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos Arthur Shelby Arthur Shelby over Vanderbiest waarschuwt KV Mechelen-spelers voor wat nodig is in de toekomst: "Je moet er 'de ballen' voor hebben" LordJozef LordJozef over Felice Mazzu is de nieuwe coach van OH Leuven: "Ik geloof echt in de match" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Cercle Brugge - Zulte Waregem: - Erwin Wille Erwin Wille over Het boetekleed aangetrokken: "We bestonden niet en dat is mijn verantwoordelijkheid" mantoch mantoch over Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu Nelvafrel Nelvafrel over Cristiano Ronaldo is er bijna: legendarische en ongrijpbaar gewaande kaap is in zicht TatstOn TatstOn over Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure Nelvafrel Nelvafrel over Besnik Hasi onder druk, maar... er zullen (voorlopig?) nog geen drastische maatregelen genomen worden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved