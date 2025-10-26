Dreigt zwart scherm voor abonnees? DAZN krijgt boete opgelegd: "Ze laten de voetbalsupporter in de steek"

DAZN blijft onder vuur liggen. Het mediabedrijf heeft een boete gekregen na een onderzoek van de Economische Inspectie. Minister Rob Beenders uit zijn zorgen over de toekomst van het platform.

Het blijft slecht gaan voor DAZN. Het mediabedrijf heeft een boete gekregen na onderzoek van de Economische Inspectie afgelopen zomer. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders (Vooruit) liet dit onderzoek uitvoeren.

Dit omdat er klachten kwamen over matchen die plots niet beschikbaar waren na het afsluiten van een abonnement. Het Laatste Nieuws schrijft dat DAZN een inbreuk begin van de regels omtrent precontractuele informatieverplichtingen.

"Als blijkt dat iemand, bijvoorbeeld, pas na afsluiting van het DAZN-abonnement ontdekt dat bepaalde wedstrijden niet beschikbaar zijn, dan is dat een schending van het consumentenrecht", vertelt Beender bij VTM Nieuws.

Grote zorgen om DAZN

Maar daar blijft het uiteraard niet bij, want het zou nog steeds kunnen dat DAZN zijn contract eenzijdig wil verbreken. Beenders is daar heel bezorgd over. "Want hierdoor kan het zijn dat abonnees een zwart scherm te zien krijgen in de toekomst omdat DAZN het contract met de Pro League wil opzeggen."

"Ze laten eigenlijk de voetbalsupporter in de steek, en op dat vlak vind ik ze niet betrouwbaar. Daarom wil ik echt met DAZN rond de tafel op mijn kabinet", besluit Beenders duidelijk.