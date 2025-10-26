Engelse media gaan los na vierde nederlaag op rij voor Liverpool: "Crisis!"

Liverpool blijft in zwaar weer hangen in de Premier League. Zaterdagavond leed de Engelse landskampioen op bezoek bij Brentford zijn vierde nederlaag op rij. Na de midweekse zege in de Champions League tegen Eintracht Frankfurt (1-5) bleek het herstel van Arne Slot zijn team slechts van korte duur.

De Engelse media waren unaniem in hun oordeel. De BBC sprak van een “volledig verdiende overwinning” voor Brentford en benadrukte dat de midweekse zege op Frankfurt valse hoop bood. De zwaktes van Liverpool kwamen tegen Brentford opnieuw pijnlijk naar voren.

The Times zag een gebrek aan zelfvertrouwen bij Liverpool en benadrukte dat de ploeg in zes van de negen Premier League-wedstrijden dit seizoen minstens twee doelpunten incasseerde. “Het voelt als een crisis en het oogt er ook als een", schreef de krant. Brentford speelde vastberaden en onbevreesd, terwijl Liverpool nauwelijks creatieve impulsen liet zien.

Brentford geeft geen kans: Engelse media zien volledige vormcrisis bij Liverpool

Volgens The Telegraph bevindt Liverpool zich in een “volledige vormcrisis”. De regerend kampioen verliest de aansluiting met de titelrace nog vóór het einde van de herfst, terwijl de vier opeenvolgende nederlagen duidelijk maken dat het probleem structureel is.

De Guardian wees op de tactische keuzes van Arne Slot als gedeeltelijke oorzaak. Brentford profiteerde optimaal van de bekende zwaktes van Liverpool, zoals lange ballen en counters, en speelde het uitvak stil terwijl zelfs de grote namen van de bezoekers zichtbaar worstelden.

De druk op de trainer neemt toe, terwijl de concurrenten in de Premier League verder uitlopen. Voorlopig lijkt er nog geen oplossing in zicht voor de rode formatie.