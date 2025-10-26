Johan Boskamp heeft een heel duidelijke boodschap over Vincent Kompany

Johan Boskamp heeft een heel duidelijke boodschap over Vincent Kompany
Foto: © photonews
Word fan van Bayern München! 603

Vincent Kompany heeft met Bayern München een reeks van dertien opeenvolgende overwinningen neergezet. Johan Boskamp reageerde in Het Belang van Limburg op die prestaties en gaf een uitgesproken oordeel over de aanpak van onze landgenoot.

Kompany onder vuur bij seizoensstart

Voor de start van het seizoen lag Vincent Kompany onder druk. Zijn aanstelling bij Bayern München werd door sommigen in twijfel getrokken, mede door zijn beperkte ervaring op het hoogste niveau. De kritiek was voelbaar, maar Kompany bleef vasthouden aan zijn visie. Inmiddels heeft hij met zijn ploeg dertien wedstrijden op rij gewonnen, wat hem voorlopig sportieve rust oplevert.

Johan Boskamp reageerde op die evolutie. “Die azijnzeikers heeft hij mooi het zwijgen opgelegd, toch?”, stelt hij in de krant. Volgens Boskamp toont Kompany dat hij niet alleen als speler, maar ook als trainer zijn plaats verdient aan de top. De resultaten spreken voor zich en de speelstijl van Bayern onder Kompany wordt positief onthaald.

Boskamp prijst speelstijl en sfeer

De manier waarop Kompany zijn team laat voetballen, krijgt lof van Boskamp. “Het voetbalplezier spat ervan af. Op het veld en op de bank”, zegt hij. De dynamiek binnen de ploeg en de betrokkenheid van de staf zijn volgens hem duidelijk zichtbaar. Boskamp noemt het spel aantrekkelijk en gestructureerd, met ruimte voor creativiteit en pressing.

Kompany kiest voor een herkenbare aanpak, waarbij balbezit en positioneel spel centraal staan. Die lijn sluit aan bij de traditie van Bayern München, maar wordt door hem met eigen accenten ingevuld. Boskamp ziet daarin een duidelijke hand van de trainer, die zijn ideeën consequent doorvoert.

Kritiek verstomd door resultaten

De aanvankelijke twijfels over Kompany’s aanstelling lijken door de recente zegereeks weg. Zowel media als supporters erkennen de impact van zijn werk. Boskamp benadrukt dat de prestaties niet losstaan van de keuzes die Kompany maakt. Hij stelt dat de trainer zijn critici heeft weerlegd met feiten en resultaten. De mooie resultaten leverden hem ook een vernieuwd contract op, zonder afkoopclausule.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Johan Boskamp
Vincent Kompany

Meer nieuws

🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois

🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois

21:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09

21:00
Union wint van STVV en dankt invaller Kevin Rodriguez

Union wint van STVV en dankt invaller Kevin Rodriguez

21:12
Ramp of niet? Standard krijgt verdict over blessure van Marco Ilaimaharitra te horen

Ramp of niet? Standard krijgt verdict over blessure van Marco Ilaimaharitra te horen

21:20
📷 'Anderlecht krijgt met stevige concurrentie af te rekenen voor nieuwe winger'

📷 'Anderlecht krijgt met stevige concurrentie af te rekenen voor nieuwe winger'

21:00
1
Twee afgekeurde doelpunten in Limburg: KRC Genk lijdt nu ook puntenverlies tegen La Louvière

Twee afgekeurde doelpunten in Limburg: KRC Genk lijdt nu ook puntenverlies tegen La Louvière

20:29
Ook Nicky Hayen vreest voor nieuwe zware blessure bij Bjorn Meijer Reactie

Ook Nicky Hayen vreest voor nieuwe zware blessure bij Bjorn Meijer

20:08
'Geen goed nieuws: Club Brugge zal stevig verlies lijden op speler'

'Geen goed nieuws: Club Brugge zal stevig verlies lijden op speler'

20:30
Zulte Waregem ootmoedig na puntendeling bij Cercle Brugge

Zulte Waregem ootmoedig na puntendeling bij Cercle Brugge

19:45
2
Stijn Stijnen neemt geen blad voor de mond na flater van doelman van Patro Eisden

Stijn Stijnen neemt geen blad voor de mond na flater van doelman van Patro Eisden

20:00
Patris doet boekje open over financiële kant van zijn transfer en zijn positie in rivaliteit tussen Anderlecht

Patris doet boekje open over financiële kant van zijn transfer en zijn positie in rivaliteit tussen Anderlecht

19:30
Jonas De Roeck gooit alles op tafel bij Club NXT en ontkent in alle talen wat iedereen van hem denkt

Jonas De Roeck gooit alles op tafel bij Club NXT en ontkent in alle talen wat iedereen van hem denkt

19:00
Nicky Hayen beseft dat Club Brugge goed weg komt op veld van Antwerp Reactie

Nicky Hayen beseft dat Club Brugge goed weg komt op veld van Antwerp

18:20
2
Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind dat geweldig" Reactie

Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind dat geweldig"

18:05
15
Beerschot blijft indruk maken na knappe comeback, RSCA Futures kunnen alweer niet winnen

Beerschot blijft indruk maken na knappe comeback, RSCA Futures kunnen alweer niet winnen

18:30
1
🎥 Real wint waanzinnige Clasico tegen Barcelona: drie afgekeurde doelpunten en tal van discutabele fases

🎥 Real wint waanzinnige Clasico tegen Barcelona: drie afgekeurde doelpunten en tal van discutabele fases

18:22
Cercle Brugge en Zulte Waregem serveren match met twee gezichten

Cercle Brugge en Zulte Waregem serveren match met twee gezichten

17:57
Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt

Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt

18:00
2
Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest Reactie

Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest

16:51
7
Blessure Kevin De Bruyne zorgt voor onrust: topkinesist Lieven Maesschalk zegt hoe het zit

Blessure Kevin De Bruyne zorgt voor onrust: topkinesist Lieven Maesschalk zegt hoe het zit

17:30
Mika Godts met ware knalprestatie: jonge Belg redt Ajax in zeven waanzinnige minuten

Mika Godts met ware knalprestatie: jonge Belg redt Ajax in zeven waanzinnige minuten

16:35
1
Brandon Mechele windt er geen doekjes om na zege van Club Brugge

Brandon Mechele windt er geen doekjes om na zege van Club Brugge

16:00
2 op 21: Antwerp morst met de kansen en gaat ook tegen Club Brugge onderuit

2 op 21: Antwerp morst met de kansen en gaat ook tegen Club Brugge onderuit

15:24
Bjorn Meijer opnieuw zwaar (?) geblesseerd: Club Brugge-verdediger in tranen van het veld

Bjorn Meijer opnieuw zwaar (?) geblesseerd: Club Brugge-verdediger in tranen van het veld

15:24
1
🎥 Gebaren, scheldwoorden en provocaties: Conte en Lautaro Martinez zorgen voor opvallende momenten

🎥 Gebaren, scheldwoorden en provocaties: Conte en Lautaro Martinez zorgen voor opvallende momenten

15:00
Een patroon dat niemand kan uitleggen: De Bruyne en zijn vreemde geschiedenis met Inter

Een patroon dat niemand kan uitleggen: De Bruyne en zijn vreemde geschiedenis met Inter

13:30
Dreigt zwart scherm voor abonnees? DAZN krijgt boete opgelegd: "Ze laten de voetbalsupporter in de steek"

Dreigt zwart scherm voor abonnees? DAZN krijgt boete opgelegd: "Ze laten de voetbalsupporter in de steek"

14:30
De Rouches zijn gewaarschuwd: SK Beveren-coach Marink Reedijk heeft duidelijke boodschap voor Standard

De Rouches zijn gewaarschuwd: SK Beveren-coach Marink Reedijk heeft duidelijke boodschap voor Standard

14:00
4
Felice Mazzu is de nieuwe coach van OH Leuven: "Ik geloof echt in de match"

Felice Mazzu is de nieuwe coach van OH Leuven: "Ik geloof echt in de match"

13:00
3
Anderlecht heeft een serieus offensief probleem: dramatische cijfers tonen waarom

Anderlecht heeft een serieus offensief probleem: dramatische cijfers tonen waarom

12:30
2
Bayern München komt met statement na grote chaos

Bayern München komt met statement na grote chaos

07:30
Het boetekleed aangetrokken: "We bestonden niet en dat is mijn verantwoordelijkheid"

Het boetekleed aangetrokken: "We bestonden niet en dat is mijn verantwoordelijkheid"

11:45
2
Felice Mazzu komt duidelijk niet alleen naar Leuven: deze man gaf na zes dagen al zijn ontslag

Felice Mazzu komt duidelijk niet alleen naar Leuven: deze man gaf na zes dagen al zijn ontslag

12:00
1
Cristiano Ronaldo is er bijna: legendarische en ongrijpbaar gewaande kaap is in zicht

Cristiano Ronaldo is er bijna: legendarische en ongrijpbaar gewaande kaap is in zicht

11:30
8
Engelse media gaan los na vierde nederlaag op rij voor Liverpool: "Crisis!"

Engelse media gaan los na vierde nederlaag op rij voor Liverpool: "Crisis!"

11:00
2
Zorgt groeibriljant Karetsas straks voor wrijving in Genkse kleedkamer?

Zorgt groeibriljant Karetsas straks voor wrijving in Genkse kleedkamer?

10:14

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 8
Werder Bremen Werder Bremen 1-0 Union Berlin Union Berlin
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2-0 FC St. Pauli FC St. Pauli
Hamburger SV Hamburger SV 0-1 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
FC Augsburg FC Augsburg 0-6 RB Leipzig RB Leipzig
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-3 Bayern München Bayern München
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-0 1. FC Köln 1. FC Köln
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 Freiburg Freiburg
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-1 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind het geweldig als ze me uitflutien" fonnyfth fonnyfth over KRC Genk - La Louvière: 1-1 Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Antwerp - Club Brugge: 0-1 Arthur Shelby Arthur Shelby over Vanderbiest waarschuwt KV Mechelen-spelers voor wat nodig is in de toekomst: "Je moet er 'de ballen' voor hebben" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Real Madrid-spelers bijzonder boos: Lamine Yamal werpt voor El Clasico nog meer olie op het vuur Dirk1897 Dirk1897 over Union SG - STVV: 2-0 rinus michels rinus michels over 📷 'Anderlecht krijgt met stevige concurrentie af te rekenen voor nieuwe winger' Andreas2962 Andreas2962 over Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu Andreas2962 Andreas2962 over Felice Mazzu is de nieuwe coach van OH Leuven: "Ik geloof echt in de match" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved