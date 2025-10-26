Johan Boskamp heeft een heel duidelijke boodschap over Vincent Kompany

Vincent Kompany heeft met Bayern München een reeks van dertien opeenvolgende overwinningen neergezet. Johan Boskamp reageerde in Het Belang van Limburg op die prestaties en gaf een uitgesproken oordeel over de aanpak van onze landgenoot.

Kompany onder vuur bij seizoensstart

Voor de start van het seizoen lag Vincent Kompany onder druk. Zijn aanstelling bij Bayern München werd door sommigen in twijfel getrokken, mede door zijn beperkte ervaring op het hoogste niveau. De kritiek was voelbaar, maar Kompany bleef vasthouden aan zijn visie. Inmiddels heeft hij met zijn ploeg dertien wedstrijden op rij gewonnen, wat hem voorlopig sportieve rust oplevert.

Johan Boskamp reageerde op die evolutie. “Die azijnzeikers heeft hij mooi het zwijgen opgelegd, toch?”, stelt hij in de krant. Volgens Boskamp toont Kompany dat hij niet alleen als speler, maar ook als trainer zijn plaats verdient aan de top. De resultaten spreken voor zich en de speelstijl van Bayern onder Kompany wordt positief onthaald.

Boskamp prijst speelstijl en sfeer

De manier waarop Kompany zijn team laat voetballen, krijgt lof van Boskamp. “Het voetbalplezier spat ervan af. Op het veld en op de bank”, zegt hij. De dynamiek binnen de ploeg en de betrokkenheid van de staf zijn volgens hem duidelijk zichtbaar. Boskamp noemt het spel aantrekkelijk en gestructureerd, met ruimte voor creativiteit en pressing.

Kompany kiest voor een herkenbare aanpak, waarbij balbezit en positioneel spel centraal staan. Die lijn sluit aan bij de traditie van Bayern München, maar wordt door hem met eigen accenten ingevuld. Boskamp ziet daarin een duidelijke hand van de trainer, die zijn ideeën consequent doorvoert.

Kritiek verstomd door resultaten

De aanvankelijke twijfels over Kompany’s aanstelling lijken door de recente zegereeks weg. Zowel media als supporters erkennen de impact van zijn werk. Boskamp benadrukt dat de prestaties niet losstaan van de keuzes die Kompany maakt. Hij stelt dat de trainer zijn critici heeft weerlegd met feiten en resultaten. De mooie resultaten leverden hem ook een vernieuwd contract op, zonder afkoopclausule.