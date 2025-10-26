Mika Godts met ware knalprestatie: jonge Belg redt Ajax in zeven waanzinnige minuten

In deze moeilijke periode komt deze overwinning als geroepen voor Ajax, dat eindelijk weer wat vertrouwen kan tanken. Misschien was dit wel hun langverwachte referentiewedstrijd.

Ajax ontsnapte zaterdag aan een nieuwe nederlaag en klom in zeven dolle minuten uit de crisis. Een broodnodige adempauze voor de club uit Amsterdam. Na een dramatische eerste helft op bezoek bij Twente leek een nieuwe nederlaag eraan te komen.

Maar uiteindelijk keerde Ajax de situatie volledig om dankzij doelpunten van Weghorst, Gloukh en Godts. Een opsteker ook voor coach John Heitinga.

Bij de rust leek de situatie nog uitzichtloos, maar een uur later waren er alleen nog lachende gezichten bij de Ajacieden. Mika Godts speelde een sleutelrol in de comeback: hij gaf de beslissende pass op Taylor, die Weghorst bediende voor de gelijkmaker.

Redding uit onverwachte hoek

Nog geen twee minuten later gaf Godts een assist op Gloukh, die prachtig afwerkte voor de 1-2. En even later zette de sterk spelende Belg zelf de kroon op het werk: hij maakte er 1-3 van na een razendsnelle counter, allemaal op zeven minuten tijd.

Twente kwam nog terug tot 2-3 via een penalty, maar Ajax hield stand en pakte zo zijn eerste uitzege van het seizoen. Na nederlagen tegen Marseille, AZ en Chelsea kan Ajax eindelijk weer ademhalen. De Amsterdammers hopen dat dit het begin is van hun ommekeer.