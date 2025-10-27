🎥 Courtois buiten zinnen en dat had Lamine Yamal al vooraf opgewekt: politie moest hem beschermen

Real Madrid won de Clásico, maar de echte aandacht ging naar de nasleep in Bernabéu. Lamine Yamal had de Madrileense spelers op scherp gezet met zijn provocaties, en Thibaut Courtois liet zich daarbij niet onbetuigd. Enkel de politie kon de doelman tegenhouden toen hij op Yamal afstormde.

De provocaties begonnen al voor de aftrap. Yamal noemde Real “dieven” en postte later een foto van zichzelf uit de 0-4-zege van Barcelona vorig seizoen in Bernabéu. Toen het eindsignaal klonk, stormde de Madrileense selectie massaal op hem af.

Courtois, normaal bekend om zijn koelbloedigheid, verloor even de controle. Hij ging vol achter Yamal aan en toonde het embleem op zijn keepersshirt, als duidelijke waarschuwing. Het is een beeld dat we van Courtois zelden zien.

De politie moest tussenbeide komen om escalatie te voorkomen. Courtois had Yamal anders bij zijn nekvel kunnen grijpen. Toen hij niet tot hem geraakte, zocht hij de interactie met het publiek en maakte een eenzame ereronde in de middencirkel, zwaaiend naar het uitzinnige stadion.

Courtois verdedigt zijn club met hand en tand

Yamal had de hele kleedkamer van Real op scherp gezet. Courtois, inmiddels een echte ‘Madridista’ na zeven jaar, laat zulke provocaties niet passeren en verdedigt zijn club zowel verbaal als fysiek wanneer nodig.





Het incident eindigde met zes gele kaarten en één rode kaart voor Real-doelvervanger Lunin. Courtois ontsnapte aan sancties, maar zijn gedrag toonde dat zelfs een koelbloedige keeper kan ontploffen wanneer hij uitgedaagd wordt.