Mag Lokeren beginnen dromen na nieuwe zege? Doelman Vervacke is alvast ambitieus

Na drie weken zonder competitiewedstrijd mocht Lokeren op zondag opnieuw aan de bak. Het won met 1-2 van RSCA Futures en maakt op die manier een mooi sprongetje in het klassement.

Na een erg moeizame competitiestart lijkt Lokeren stilaan onder stoom te komen. Het won op zondag op het veld van RSCA Futures en pakte zo z'n derde zege van het Challenger Pro League-seizoen.

Lokeren was gedurende de volledige wedstrijd baas en de zege was ook verdiend te noemen. "De organisatie vandaag was heel sterk. In beide helften geven we maar één kans weg, dus een pluim voor de hele ploeg", vertelt doelman Simon Vervacke voor de microfoon van DAZN.

Collectieve zege

"Het is jammer dat we alsnog die 1-2 tegenkrijgen. Maar daarna hebben we als collectief een goede ploeggeest getoond om toch die zege over de streep te trekken. Als keeper houd je liever de nul, maar drie punten zijn drie punten", gaat Vervacke verder.

Mag Lokeren nu stilletjes aan opnieuw beginnen dromen? "We moeten enkel naar boven kijken, niet naar beneden. Dat was vorig jaar ook zo, ook al stonden we toen onderaan. Als we als ploeg alles goed doen, kunnen er nog veel mooie dingen gebeuren."





Geen bekervoetbal na blamage tegen Bilzen

Geen bekervoetbal voor Lokeren tijdens de midweek. Ze lieten zich in de vorige ronde uitschakelen door Belisia Bilzen uit de hoogste amateurafdeling. Op vrijdag opent Lokeren de twaalfde speeldag met een thuiswedstrijd tegen Francs Borains.