"Opnieuw de moeite waard": Thibaut Courtois oogst bijzonder veel bijval met iets bijzonders

Thibaut Courtois speelde enkele dagen geleden zijn 300ste wedstrijd voor Real Madrid en oogst lof van analist Imke Courtois. Zijn prestaties en uitgesproken karakter maken hem volgens haar tot een uitzonderlijke figuur in het internationale voetbal.

Courtois overtreft Casillas in efficiëntie

Thibaut Courtois bereikte deze week een mijlpaal met zijn 300ste officiële wedstrijd voor Real Madrid. Daarbij noteerde hij 119 wedstrijden zonder tegendoelpunt. Dat komt neer op een efficiëntie van bijna 40 procent.

Imke Courtois wijst erop dat deze cijfers beter zijn dan die van Iker Casillas, die in 2000 als jongste doelman ooit een Champions League-finale speelde en die wedstrijd ook won. “Thibaut heeft nog 9 jaar tegoed, maar onze primus van de klas is ongetwijfeld van plan om in de volgende 100 wedstrijden zijn percentage omhoog te krikken”, stelt ze in De Zondag.

De analiste benadrukt dat ze geen aanhanger is van fan-cultuur, maar dat ze talent wel ten volle weet te waarderen. “Bij deze maak ik een diepe buiging voor de prestaties die hij al heeft neergezet, met het uitrolballetje in België-Japan als orgelpunt”, zegt ze.

Courtois’ optreden op het WK in Rusland blijft voor haar een referentiepunt. Ze noemt hem een speler die zijn eigenheid bewaart, ook in interviews, en zich niet laat meeslepen door publieke opinie.





Assertieve stijl en uitgesproken mening

Volgens Imke Courtois zijn de media-optredens van Thibaut Courtois vaak eigenzinnig, maar daardoor des te interessanter. Zijn uitgesproken mening over internationale voetbalzaken, zoals het voorstel om Villarreal-Barcelona in de VS te spelen, illustreert volgens haar zijn karakter.

“Nee, ik zet me niet af tegen zijn assertieve, licht naïeve interviews die hij geeft, noch laat ik mij vangen aan het bondscoachsyndroom waar menig supporters zich ten tijde van Domenico Tedesco aan lieten vangen. Ik wacht, ik luister, moet soms lachen, maar ben vooral blij dat figuren als Courtois interviews opnieuw de moeite waard maken door – soms vreemde – eigenheid”, besluit ze.