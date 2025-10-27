"Opnieuw de moeite waard": Thibaut Courtois oogst bijzonder veel bijval met iets bijzonders

"Opnieuw de moeite waard": Thibaut Courtois oogst bijzonder veel bijval met iets bijzonders

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thibaut Courtois speelde enkele dagen geleden zijn 300ste wedstrijd voor Real Madrid en oogst lof van analist Imke Courtois. Zijn prestaties en uitgesproken karakter maken hem volgens haar tot een uitzonderlijke figuur in het internationale voetbal.

Courtois overtreft Casillas in efficiëntie

Thibaut Courtois bereikte deze week een mijlpaal met zijn 300ste officiële wedstrijd voor Real Madrid. Daarbij noteerde hij 119 wedstrijden zonder tegendoelpunt. Dat komt neer op een efficiëntie van bijna 40 procent.

Imke Courtois wijst erop dat deze cijfers beter zijn dan die van Iker Casillas, die in 2000 als jongste doelman ooit een Champions League-finale speelde en die wedstrijd ook won. “Thibaut heeft nog 9 jaar tegoed, maar onze primus van de klas is ongetwijfeld van plan om in de volgende 100 wedstrijden zijn percentage omhoog te krikken”, stelt ze in De Zondag.

De analiste benadrukt dat ze geen aanhanger is van fan-cultuur, maar dat ze talent wel ten volle weet te waarderen. “Bij deze maak ik een diepe buiging voor de prestaties die hij al heeft neergezet, met het uitrolballetje in België-Japan als orgelpunt”, zegt ze.

Courtois’ optreden op het WK in Rusland blijft voor haar een referentiepunt. Ze noemt hem een speler die zijn eigenheid bewaart, ook in interviews, en zich niet laat meeslepen door publieke opinie.

Assertieve stijl en uitgesproken mening

Volgens Imke Courtois zijn de media-optredens van Thibaut Courtois vaak eigenzinnig, maar daardoor des te interessanter. Zijn uitgesproken mening over internationale voetbalzaken, zoals het voorstel om Villarreal-Barcelona in de VS te spelen, illustreert volgens haar zijn karakter.

“Nee, ik zet me niet af tegen zijn assertieve, licht naïeve interviews die hij geeft, noch laat ik mij vangen aan het bondscoachsyndroom waar menig supporters zich ten tijde van Domenico Tedesco aan lieten vangen. Ik wacht, ik luister, moet soms lachen, maar ben vooral blij dat figuren als Courtois interviews opnieuw de moeite waard maken door – soms vreemde – eigenheid”, besluit ze.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Real Madrid
België
Imke Courtois
Thibaut Courtois

Meer nieuws

🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois

🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois

21:40
Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief"

Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief"

08:00
📷 Het regent blessures bij de Rode Duivels: nog eentje de lappenmand in na vuile tackle

📷 Het regent blessures bij de Rode Duivels: nog eentje de lappenmand in na vuile tackle

07:40
Primeur voor Anderlecht-fans dinsdag? Ze krijgen eindelijk hun topaankoop te zien

Primeur voor Anderlecht-fans dinsdag? Ze krijgen eindelijk hun topaankoop te zien

07:20
Jesper Fredberg haalt oude bekende van Anderlecht naar Sampdoria

Jesper Fredberg haalt oude bekende van Anderlecht naar Sampdoria

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/10: Cvetkovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/10: Cvetkovic

23:00
'De transfer die Anderlecht financieel moet redden: 20 miljoen euro en meer'

'De transfer die Anderlecht financieel moet redden: 20 miljoen euro en meer'

23:00
5
📷 'Aston Villa gaat resoluut tegen transfergeruchten rond Youri Tielemans in'

📷 'Aston Villa gaat resoluut tegen transfergeruchten rond Youri Tielemans in'

22:30
Johan Boskamp heeft een heel duidelijke boodschap over Vincent Kompany

Johan Boskamp heeft een heel duidelijke boodschap over Vincent Kompany

22:00
Union wint van STVV en dankt invaller Kevin Rodriguez

Union wint van STVV en dankt invaller Kevin Rodriguez

21:12
Ramp of niet? Standard krijgt verdict over blessure van Marco Ilaimaharitra te horen

Ramp of niet? Standard krijgt verdict over blessure van Marco Ilaimaharitra te horen

21:20
🎥 Real wint waanzinnige Clasico tegen Barcelona: drie afgekeurde doelpunten en tal van discutabele fases

🎥 Real wint waanzinnige Clasico tegen Barcelona: drie afgekeurde doelpunten en tal van discutabele fases

18:22
📷 'Anderlecht krijgt met stevige concurrentie af te rekenen voor nieuwe winger'

📷 'Anderlecht krijgt met stevige concurrentie af te rekenen voor nieuwe winger'

21:00
1
Mika Godts met ware knalprestatie: jonge Belg redt Ajax in zeven waanzinnige minuten

Mika Godts met ware knalprestatie: jonge Belg redt Ajax in zeven waanzinnige minuten

16:35
1
Twee afgekeurde doelpunten in Limburg: KRC Genk lijdt nu ook puntenverlies tegen La Louvière

Twee afgekeurde doelpunten in Limburg: KRC Genk lijdt nu ook puntenverlies tegen La Louvière

20:29
Ook Nicky Hayen vreest voor nieuwe zware blessure bij Bjorn Meijer Reactie

Ook Nicky Hayen vreest voor nieuwe zware blessure bij Bjorn Meijer

20:08
'Geen goed nieuws: Club Brugge zal stevig verlies lijden op speler'

'Geen goed nieuws: Club Brugge zal stevig verlies lijden op speler'

20:30
Zulte Waregem ootmoedig na puntendeling bij Cercle Brugge

Zulte Waregem ootmoedig na puntendeling bij Cercle Brugge

19:45
2
Stijn Stijnen neemt geen blad voor de mond na flater van doelman van Patro Eisden

Stijn Stijnen neemt geen blad voor de mond na flater van doelman van Patro Eisden

20:00
1
Patris doet boekje open over financiële kant van zijn transfer en zijn positie in rivaliteit tussen Anderlecht

Patris doet boekje open over financiële kant van zijn transfer en zijn positie in rivaliteit tussen Anderlecht

19:30
Jonas De Roeck gooit alles op tafel bij Club NXT en ontkent in alle talen wat iedereen van hem denkt

Jonas De Roeck gooit alles op tafel bij Club NXT en ontkent in alle talen wat iedereen van hem denkt

19:00
Nicky Hayen beseft dat Club Brugge goed weg komt op veld van Antwerp Reactie

Nicky Hayen beseft dat Club Brugge goed weg komt op veld van Antwerp

18:20
2
Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind dat geweldig" Reactie

Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind dat geweldig"

18:05
16
Beerschot blijft indruk maken na knappe comeback, RSCA Futures kunnen alweer niet winnen

Beerschot blijft indruk maken na knappe comeback, RSCA Futures kunnen alweer niet winnen

18:30
1
Cercle Brugge en Zulte Waregem serveren match met twee gezichten

Cercle Brugge en Zulte Waregem serveren match met twee gezichten

17:57
Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt

Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt

18:00
7
Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu

Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu

10:00
12
Blessure Kevin De Bruyne zorgt voor onrust: topkinesist Lieven Maesschalk zegt hoe het zit

Blessure Kevin De Bruyne zorgt voor onrust: topkinesist Lieven Maesschalk zegt hoe het zit

17:30
Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest Reactie

Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest

16:51
11
Brandon Mechele windt er geen doekjes om na zege van Club Brugge

Brandon Mechele windt er geen doekjes om na zege van Club Brugge

16:00
2 op 21: Antwerp morst met de kansen en gaat ook tegen Club Brugge onderuit

2 op 21: Antwerp morst met de kansen en gaat ook tegen Club Brugge onderuit

15:24
Bjorn Meijer opnieuw zwaar (?) geblesseerd: Club Brugge-verdediger in tranen van het veld

Bjorn Meijer opnieuw zwaar (?) geblesseerd: Club Brugge-verdediger in tranen van het veld

15:24
1
🎥 Gebaren, scheldwoorden en provocaties: Conte en Lautaro Martinez zorgen voor opvallende momenten

🎥 Gebaren, scheldwoorden en provocaties: Conte en Lautaro Martinez zorgen voor opvallende momenten

15:00
Een patroon dat niemand kan uitleggen: De Bruyne en zijn vreemde geschiedenis met Inter

Een patroon dat niemand kan uitleggen: De Bruyne en zijn vreemde geschiedenis met Inter

13:30
Dreigt zwart scherm voor abonnees? DAZN krijgt boete opgelegd: "Ze laten de voetbalsupporter in de steek"

Dreigt zwart scherm voor abonnees? DAZN krijgt boete opgelegd: "Ze laten de voetbalsupporter in de steek"

14:30
De Rouches zijn gewaarschuwd: SK Beveren-coach Marink Reedijk heeft duidelijke boodschap voor Standard

De Rouches zijn gewaarschuwd: SK Beveren-coach Marink Reedijk heeft duidelijke boodschap voor Standard

14:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 10
Real Sociedad Real Sociedad 2-1 Sevilla Sevilla
Girona FC Girona FC 3-3 Real Oviedo Real Oviedo
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1-0 Elche CF Elche CF
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-1 Getafe Getafe
Valencia CF Valencia CF 0-2 Villarreal Villarreal
Real Mallorca Real Mallorca 1-1 Levante Levante
Real Madrid Real Madrid 2-1 Barcelona Barcelona
Osasuna Osasuna 2-3 Celta De Vigo Celta De Vigo
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1-0 Alaves Alaves
Real Betis Real Betis 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid

Nieuwste reacties

Birger J. Birger J. over 'De transfer die Anderlecht financieel moet redden: 20 miljoen euro en meer' Wesl Wesl over Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos André Coenen André Coenen over Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt André Coenen André Coenen over Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest André Coenen André Coenen over Het boetekleed aangetrokken: "We bestonden niet en dat is mijn verantwoordelijkheid" Eldonte Eldonte over Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu club brugge-lover club brugge-lover over Man United-coach Amorim is enorm verbaasd door Senne Lammens: dit heeft hij erover te zeggen Jos Het Ei Jos Het Ei over Marc Degryse snoeihard voor Royal Antwerp FC Nelvafrel Nelvafrel over KRC Genk - La Louvière: 1-1 SeniorClub SeniorClub over Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind het geweldig als ze me uitflutien" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved