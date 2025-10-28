Tragedie in Italië: doelman van Inter betrokken in verkeersongeval waarbij 81-jarige man overlijdt

Tragedie in Italië: doelman van Inter betrokken in verkeersongeval waarbij 81-jarige man overlijdt
Foto: © photonews
Maandagochtend werd Milaan opgeschrikt door een tragisch ongeval waarbij Josep Martínez, tweede doelman van Inter Milan, betrokken was. De 27-jarige Spanjaard raakte met zijn auto een 81-jarige man in een rolstoel, die ter plaatse overleed.

Het incident vond rond 9.30 uur plaats in Fenegró, in de buurt van Como, niet ver van het trainingscomplex van Inter Milan. Het lijkt erop dat Martínez onderweg was naar het veld toen de man plotseling de rijstrook op sloeg.

Martínez stopte onmiddellijk om eerste hulp te verlenen, maar ondanks zijn inspanningen en de snelle komst van de hulpdiensten kon de oudere man niet meer worden gered. Het ongeval laat de doelman zwaar geschokt achter.

De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het incident. Volgens de huidige informatie werd de man mogelijk plotseling ziek, wat hem op de rijstrook bracht. Alle details worden nog verder geverifieerd.

De politie onderzoekt nog de omstandigheden van het ongeval

Martínez speelt sinds 2024 voor Inter Milan en fungeert als tweede doelman achter Yann Sommer. Dit seizoen kwam hij tot tien wedstrijden, voornamelijk in de Coppa Italia en Serie A. Daarvoor verdedigde hij doel bij Genua, RB Leipzig en Las Palmas.

Het nieuws heeft in Italië en bij Inter voor veel ontzetting gezorgd. Fans en medespelers hebben hun medeleven betuigd aan de familie van het slachtoffer en aan Martínez, die met dit noodlottige voorval geconfronteerd wordt.

