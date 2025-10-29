📷 'Juventus heeft nieuwe coach beet': eentje met een grote Napoli-tattoo...

Na acht wedstrijden zonder zege zette Juventus coach Igor Tudor aan de deur. De club heeft intussen een opvolger klaar: Luciano Spalletti staat volgens Fabrizio Romano op het punt te tekenen bij de Oude Dame.

Juventus presteert dit seizoen onder de verwachtingen. De Oude Dame kon ondertussen al acht wedstrijden op rij niet meer winnen, wat gevolgen met zich meebracht.

Eerder deze week werd Igor Tudor namelijk ontslagen als hoofdcoach. Samen met zijn assistenten, Ivan Javorcic, Tomislav Rogic en Riccardo Ragnacci, werd hij buitengezwierd.

De club is op zoek gegaan naar een nieuwe hoofdtrainer en zou die al gevonden hebben. Volgens Fabrizio Romano zal Luciano Spalletti de nieuwe trainer worden van Juventus.

Luciano Spalletti wordt de nieuwe trainer van Juventus

Er is een mondelinge overeenkomst tot juni 2026, met een optie op verlenging. Het papierwerk moet nu nog in orde worden gebracht. Advocaten kijken alles na, en dan zal het contract getekend worden.

Napoli boss Luciano Spaletti unveils his new tattoo 💀🥶



Rate it on a scale of 1-10 👀#PulseSports #PulseSportsNigeria pic.twitter.com/9KfEfG2s0f — Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) May 26, 2023

Spalletti is een heel gekende naam in het Italiaanse voetbal. Zijn laatste job was die van Italiaans bondscoach, terwijl hij ook heel wat grote ploegen trainde in de Serie A. Maar het opvallendste? Spalletti heeft een grote Napoli-tattoo op de arm. Die liet hij zetten toen hij er de titel won in 22/23.